Семь жителей Ульяновской области могли отравиться подсолнечным маслом

САМАРА, 16 авг — РИА Новости. В Ульяновске пятеро взрослых и двое детей попали в больницу из-за отравления неизвестным веществом, предположительно — растительным маслом, один из них умер, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.

Там уточнили, что все пострадавшие связаны между собой родственными или служебными отношениями. Их госпитализировали в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу.

По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, которое купили у одного и того же производителя.