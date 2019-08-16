Названа стоимость реставрации икон главного иконостаса Исаакиевского собора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Три картины русского живописца Семена Живаго в составе главного иконостаса Исаакиевского собора отреставрируют к марту 2020 года, стоимость работ составит более 50 миллионов рублей, следует из материалов на сайте госзакупок, где государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" объявил о соответствующем конкурсе.

"Предметом настоящего конкурса является выполнение работ по реставрации трех живописных композиций третьего яруса главного иконостаса Исаакиевского собора и подготовка ниш для их установки - "Пророк Иеремия", "Царь Давид", "Праотец Ной". Начальная (максимальная) цена договора… 53,06 миллиона рублей", - говорится в техническом задании.

Согласно конкурсной документации, работы по реставрации штукатурки ниш иконостаса, где расположены картины, а также самих композиций размером 3,2 на 1,77 метра, должны быть завершены к 13 марта 2020 года.

Живаго является одним из создателей главного иконостаса Исаакия вместе с живописцами Тимофеем Неффом и Фёдором Брюлловым. Из 30 ликов святых его кисти принадлежит 12 работ, в том числе "Тайная вечеря" и "Моление о чаше" над алтарем.