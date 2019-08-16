Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T13:51Z
https://ria.ru/20190816/1557569184.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/105764/91/1057649191_0:79:930:602_1036x0_80_0_0_a411acc6bbea1a240aa8bfa1335d20c5.jpg
РИА Новости

Суд в Николаеве отпустил под залог россиянина Мефедова, пишут СМИ

13:51 16.08.2019
311
© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookУкраинское правосудие
Украинское правосудие
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
Украинское правосудие. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Центральный районный суд Николаева 16 августа постановил освободить под залог в размере 135 тысяч гривен (5,3 тысячи долларов) россиянина Евгения Мефедова, подозреваемого в "подготовке свержения власти на Украине" и проходившего ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, сообщает в пятницу интернет-издание "Таймер".
"Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО (украинца - Прим. ред.) Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, если за них внесут залог в размере 135 тысяч гривен за каждого. Такое решение суд принял 16 августа", - говорится в сообщении.
По информации издания, Долженков и Мефёдов находятся за под стражей с мая 2014 года. Сначала их обвиняли в организации массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе. После того, как суд признал их невиновными, Долженкова и Мефёдова прямо в зале суда арестовали уже по обвинениям в сепаратизме. Рассматривать дело по существу поручили Центральному суду Николаева. По политическим статьям на Украине не была предусмотрена мера пресечения, кроме ареста. Однако летом 2019 года Конституционный суд признал данную норму неконституционной и отменил ее.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе
1 мая, 19:32РИА Новости
Трагедия в Одессе: пять лет спустя виновных не нашли
501100
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеСтолкновения в ОдессеВ мире
Рекомендуем
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
"Победа" подтвердила попадание птицы в двигатель самолета
РИА
Новости
Больница
Жительница Челябинска получила ожоги ног во время операции на аппендицит
Статуя Фемиды в суде
Насиловавший годами пасынка житель Татарстана получил 16 лет колонии
Разрушенный памятник партизанам Северного соединения в Симферопольском районе Крыма
В Крыму неизвестные разрушили памятник партизанам
Лента
новостей
Международный украинский аэропорт Борисполь
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук заявил о необходимости комитета по Донбассу в Раде
Карета скорой помощи в Пакистане
На западе Пакистана прогремел взрыв в мечети
Кадр из сериала Друзья
В Британии осудили "двойника" актера из сериала "Друзья"
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
Природа Таджикистана
В Таджикистане российская туристка упала в горную реку
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы
Суд отменил особый порядок рассмотрения дела экс-главы минфина Подмосковья
В офисе президента Украины Владимира Зеленского
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
На Украине двадцать поездов отклонились от графика из-за кражи оборудования
Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора
Названа стоимость реставрации икон главного иконостаса Исаакиевского собора
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов во время пресс-конференции. 16 августа 2019
Командир A321 прокомментировал проблему с птицами в Жуковском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния