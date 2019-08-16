Суд в Николаеве отпустил под залог россиянина Мефедова, пишут СМИ

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Центральный районный суд Николаева 16 августа постановил освободить под залог в размере 135 тысяч гривен (5,3 тысячи долларов) россиянина Евгения Мефедова, подозреваемого в "подготовке свержения власти на Украине" и проходившего ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, сообщает в пятницу интернет-издание " Центральный районный суд Николаева 16 августа постановил освободить под залог в размере 135 тысяч гривен (5,3 тысячи долларов) россиянина Евгения Мефедова, подозреваемого в "подготовке свержения власти на Украине" и проходившего ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, сообщает в пятницу интернет-издание " Таймер ".

"Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО (украинца - Прим. ред.) Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова, если за них внесут залог в размере 135 тысяч гривен за каждого. Такое решение суд принял 16 августа", - говорится в сообщении.

По информации издания, Долженков и Мефёдов находятся за под стражей с мая 2014 года. Сначала их обвиняли в организации массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе. После того, как суд признал их невиновными, Долженкова и Мефёдова прямо в зале суда арестовали уже по обвинениям в сепаратизме. Рассматривать дело по существу поручили Центральному суду Николаева. По политическим статьям на Украине не была предусмотрена мера пресечения, кроме ареста. Однако летом 2019 года Конституционный суд признал данную норму неконституционной и отменил ее.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.