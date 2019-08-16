Униаты потребовали отдать "новой церкви" храмы УПЦ в Черновицкой области

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Представители "новой церкви" Украины ворвались в здание Черновицкой областной администрации и потребовали "за пять минут" перерегистрировать общины канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в юрисдикцию раскольнической структуры, их действия курируют местные чиновники-прихожане греко-католической (униатской) общины, сообщила пресс-служба Черновицкой епархии УПЦ.

"Классическая схема, когда люди, которые никакого отношения не имеют к общинам Рынгача, Михайловки, Красной Дубравы, Задубрковки, Васлововцев и других, которые не проживают там, не ходят там в церкви, решили, что им принадлежит право вершить судьбы людей на Буковине", - отметили в епархии.

По факту захвата ряда храмов на Буковине, как отметили в епархии, возбуждено несколько уголовных дел. Однако, как заявили в пресс-службе, "есть люди, которые рассматривают Буковину в качестве особого места, где не действуют законы". Кроме того, в пресс-службе обратили внимание, что процесс "перехода" храмов УПЦ курируют сторонники униатской церкви.

"Для новой волны антицерковной кампании по "отжиму" православных храмов на Буковине появились новые лица - Хомко Лариса Петровна и Филипчук Мария Ивановна", - подчеркнули в епархии.

В XVI веке частью епископов Киевской православной митрополии была признана верховная юрисдикция римского папы. Сейчас униатства придерживаются около 4,5 миллиона человек, преимущественно на западной Украине и в Белоруссии. Лидеры УГКЦ неоднократно выступали с нападками в адрес верующих канонической Украинской православной церкви. Также неоднократно сообщалось о захватах храмов УПЦ сторонниками УГКЦ.