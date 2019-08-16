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РИА Новости

В Волгограде экс-чиновника осудили за взятки от торговцев

13:10 16.08.2019
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© РИА Новости / Павел БыковМашина Прокуратуры России
Машина Прокуратуры России
© РИА Новости / Павел Быков
ВОЛГОГРАД, 16 авг - РИА Новости. Бывший сотрудник администрации Красноармейского района Волгограда Александр Никулин получил 8,5 года колонии за взятки от торговцев, которые нарушали правила благоустройства, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
По информации ведомства, бывший сотрудник Красноармейского района Волгограда Александр Никулин вместе со своим коллегой Сергеем Дементьевым, который уже осужден, с 2015 по 2017 годы получали взятки от предпринимателей, ведущих торговлю с нарушениями правил благоустройства. Продавцы платили им, как сообщает прокуратура, за непривлечение к ответственности от 2 до 160 тысяч рублей через посредников - местных жителей Андрея Воробьева и Антона Голикова.
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По данным ведомства, суд признал Никулина виновным в получении мелких и крупных взяток, всего более 10 эпизодов.
"Ему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что суд признал виновными и посредников: Голиков приговорен к 5,5 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей, а Воробьев к пяти годам и двум месяцам тюрьмы и штрафу в 350 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу.
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