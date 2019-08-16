Экс-глава Дагестана рассказал о роли Путина в отражении вторжения боевиков

МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, 20 лет назад пришедший к руководству страной, впервые проявил себя как крупный государственный деятель после нападения боевиков на Дагестан в 1999 году, заявил журналистам экс-глава Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов.

Первый президент РФ Борис Ельцин в августе 1999 года объявил об отставке правительства Сергея Степашина, временное исполнение обязанностей премьер-министра было возложено на Путина, который в этот же день ранее был назначен первым заместителем председателя правительства. Кандидатура Путина была внесена в Госдуму для утверждения на посту премьер-министра, в этот же день в ТВ-обращении Ельцин назвал Путина преемником.

"Как государственный деятель российского и международного масштаба Путин (возглавлявший тогда правительство России) впервые проявил себя именно в Дагестане. Все увидели талантливого организатора, умного и волевого политика, готового брать ответственность. То, что дагестанцы под его руководством окончательно разгромили врага и защитили территориальную целостность страны вместе с нашей армией - это было начало его громадной работы по укреплению единства российского государства и улучшению управления страной, которая впоследствии была успешно продолжена", - заявил Магомедов.

В этом году исполняется 20 лет вторжению в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба они вторглись в Дагестан 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.