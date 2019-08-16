Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T12:58Z
https://ria.ru/20190816/1557566677.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155719/20/1557192018_0:120:2000:1246_1036x0_80_0_0_92f3b1edb95b9ea71f838e036a045556.jpg
РИА Новости

Экс-глава Дагестана рассказал о роли Путина в отражении вторжения боевиков

12:58 16.08.2019
1567
© AP Photo / File Премьер-министр РФ Владимир Путин во время визита в Ботлихский район Дагестана. 27 августа 1999
Премьер-министр РФ Владимир Путин во время визита в Ботлихский район Дагестана. 27 августа 1999
© AP Photo / File
МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, 20 лет назад пришедший к руководству страной, впервые проявил себя как крупный государственный деятель после нападения боевиков на Дагестан в 1999 году, заявил журналистам экс-глава Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов.
Первый президент РФ Борис Ельцин в августе 1999 года объявил об отставке правительства Сергея Степашина, временное исполнение обязанностей премьер-министра было возложено на Путина, который в этот же день ранее был назначен первым заместителем председателя правительства. Кандидатура Путина была внесена в Госдуму для утверждения на посту премьер-министра, в этот же день в ТВ-обращении Ельцин назвал Путина преемником.
Военнослужащий МВД Дагестана ищет оставшихся исламских боевиков в дагестанском селе Карамахи. 16 сентября 1999 года
11 августа, 08:00РИА Новости
Вторжение в Дагестан: приговор, который боевики вынесли сами себе
"Как государственный деятель российского и международного масштаба Путин (возглавлявший тогда правительство России) впервые проявил себя именно в Дагестане. Все увидели талантливого организатора, умного и волевого политика, готового брать ответственность. То, что дагестанцы под его руководством окончательно разгромили врага и защитили территориальную целостность страны вместе с нашей армией - это было начало его громадной работы по укреплению единства российского государства и улучшению управления страной, которая впоследствии была успешно продолжена", - заявил Магомедов.
В этом году исполняется 20 лет вторжению в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба они вторглись в Дагестан 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.
Участники боевых действий в Дагестане часто вспоминают историю с приездом Путина уже в статусе исполняющего обязанности премьер-министра России в Ботлихский район. Во время встречи с командирами и ополченцами он встал произнести тост, но не стал пить, а отставил стопку, пообещав выпить ее после разрешения конфликта. Ополченцы помнят то обещание и ждут возможности поднять стакан с Путиным.
Аслан Масхадов, претендующий на пост президента Чечни, среди избирателей в ноябре 1996 года
11 августа, 08:00РИА Новости
"Переговоры с боевиками подрывали власть". Как началась вторая чеченская
3200002
Обсудить 2
Госдума РФФСБ РФВладимир ПутинБорис ЕльцинДагестанОбщество
Рекомендуем
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
РИА
Новости
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации
Лента
новостей
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Набережная пляжа Ривьера в Сочи после шторма
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Полиция
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Бассейн в отеле Movenpick, Сус, Тунис
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
Девушка выбирает правильное питание
Росстат рассказал, как за 40 лет изменился рацион россиян
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру из-за шутки про блокадницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния