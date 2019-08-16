Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T12:43Z
https://ria.ru/20190816/1557565963.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155630/81/1556308106_0:87:3076:1817_1036x0_80_0_0_c22927780086da7b100171371ee9bdb4.jpg
РИА Новости

Первый шоурум Aurus откроется в "Москва-Сити" 23 августа

12:43 16.08.2019
670
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкAurus Senat
Aurus Senat
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Aurus Senat. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" (торговая марка Aurus) откроется в "Москва-Сити" 23 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Двадцать третьего августа состоится открытие шоурума Aurus - официального презентационного пространства первого автомобиля класса ультра-люкс, сделанного в России", - сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Седан Aurus из проекта Кортеж
28 августа 2018, 14:00РИА Новости
Rolls-Royce отдыхает. Эксклюзивные подробности проекта "Кортеж"
"Aurus - машина для динамичных, успешных деловых людей, высокотехнологичный и инновационно-прорывной продукт. И символично, что шоурум бренда открывается именно в деловом сердце России – "Москва-Сити". Здесь сосредоточены офисы крупнейших российских и международных компаний, это центр прогресса и высоких технологий. В шоуруме потенциальные клиенты, партнеры и представители СМИ смогут получить уникальный опыт знакомства с автомобилем и узнать все о бренде Aurus", – сказал Мантуров.
Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
Новый лимузин президента
16 июля 2018, 13:00РИА Новости
Новый лимузин президентаВ 2018 году в кортеже президента России Владимира Путина появился автомобиль российского производства. О новом лимузине Aurus — в инфографике Ria.ru
В июле в Минпромторге сообщили РИА Новости, что стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan в розничной продаже составит порядка 18 миллионов рублей. Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума. А Мантуров говорил в интервью РИА Новости, что коммерческие продажи Aurus составят в 2019 году не более пяти-шести штук из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента РФ.
Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
29 августа 2018, 17:15РИА Новости
Золото, которое ждали. Мировая премьера автомобиля AurusНа Московском автосалоне показали новейший автомобиль класса люкс Aurus. Самый амбициозный проект отечественного автопрома — в фотоленте Ria.ru.
1500001
Обсудить 4
AurusАвтоМинистерство промышленности и торговли РФРоссия
Рекомендуем
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
РИА
Новости
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации
Лента
новостей
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Набережная пляжа Ривьера в Сочи после шторма
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Новейший беспилотник Охотник впервые пролетел в паре с истребителем
Минобороны показало полет беспилотника "Охотник" в паре с истребителем
Бассейн в отеле Movenpick, Сус, Тунис
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
Девушка выбирает правильное питание
Росстат рассказал, как за 40 лет изменился рацион россиян
Полиция
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Ким Чены Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
Лента новостейМолния