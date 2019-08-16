Первый шоурум Aurus откроется в "Москва-Сити" 23 августа

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" (торговая марка Aurus) откроется в "Москва-Сити" 23 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Двадцать третьего августа состоится открытие шоурума Aurus - официального презентационного пространства первого автомобиля класса ультра-люкс, сделанного в России", - сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

"Aurus - машина для динамичных, успешных деловых людей, высокотехнологичный и инновационно-прорывной продукт. И символично, что шоурум бренда открывается именно в деловом сердце России – "Москва-Сити". Здесь сосредоточены офисы крупнейших российских и международных компаний, это центр прогресса и высоких технологий. В шоуруме потенциальные клиенты, партнеры и представители СМИ смогут получить уникальный опыт знакомства с автомобилем и узнать все о бренде Aurus", – сказал Мантуров.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.