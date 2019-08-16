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РИА Новости
Культура

Фестиваль короткометражного кино "Короче" открывается в Калининграде

12:28 16.08.2019 (обновлено: 12:44 16.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртисты во время шоу на пляже в рамках фестиваля "Короче" в Калининграде. 19 августа 2017
Артисты во время шоу на пляже в рамках фестиваля Короче в Калининграде. 19 августа 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский фестиваль короткометражного кино "Короче", в основной конкурс которого вошли 37 фильмов, открывается в Калининграде 16 августа, сообщила пресс-служба киносмотра.
"В основном конкурсе в этом году будет представлено 37 фильмов, из которых 35 – премьеры... Председателем жюри по традиции станет продюсер Игорь Толстунов. В этом году в состав жюри также вошли исполнительный директор фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова", - говорится в сообщении.
Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и обладателя специального приза.
Программа фестиваля
На фестивале свою новую работу представит победительница прошлого года Виктория Рунцова. В ее картине "Теленок" сыграли Михаил Пореченков, Ирина Пегова, Максим Иванов и Савелий Кудряшов.

"Не менее звездный актерский состав и в фильмах "Папа" Карины Чувиковой с Константином Хабенским, Яном Цапником, Дарьей Жовнер, Юрием Борисовым и тем же Савелием Кудряшовым, "Осторожно, хрупкое!" Глеба Суковатых, главную роль в котором исполнил Максим Виторган, картине "Проводник" Александра Н. Назарова с Аленой Бабенко, Дмитрием Куличковым и Сергеем Епишевым", - рассказали в пресс-службе.

Чемпион мира и призер Олимпийских игр по танцам на льду Максим Шабалин представит свой режиссерский дебют "Умри, Джульетта!", где главную роль исполнила его жена Ирина Гринева.
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Помимо конкурсной программы в рамках "Короче" зрители смогут увидеть разнообразные внеконкурсные секции. Так, в традиционной программе "Короче. Звезды" будут показаны режиссерские работы актеров Паулины Андреевой и Максима Матвеева. Также будет показан фильм "Старый вояка", снятый актером театра им. Вахтангова Сергеем Батаевым, в котором свою последнюю роль сыграл артист Владимир Этуш.
В программе "Короче. Карьера" будет представлено восемь фильмов, в том числе "Одна историческая ошибка" Михаила Местецкого, "Ульяна" Евгения Сангаджиева и "Смерть тапера" Андрея Селиванова. В секции "Короче. Лав" можно будет увидеть "Надежду" победителя "Короче-2017" Руслана Братова, "Саккады" Сергея Линцова и Алексея Юдникова и "Мирная жизнь" Ивана И.Твердовского. В блоке "Делай короче" участвует пять картин, в числе которых победитель фестиваля "Кинотавр" – фильм "Топливо" Михаила Архипова.
В международной внеконкурсной секции в этом году покажут 11 фильмов из Финляндии, Ирана, Франции, Испании, Латвии, Таджикистана, Киргизии и Сирии. А в блоке "Короче. Геолокация" – 10 фильмов от кинематографистов из Калининграда, Архангельска, Омска, Улан-Удэ, Владивостока, Иркутска, Алдана и Нур-Султана.
Фестиваль пройдет с 16 по 18 августа
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