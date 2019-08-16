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РИА Новости

Поправки о санкциях за нарушение выгула собак внесут в Госдуму осенью

12:20 16.08.2019 (обновлено: 12:22 16.08.2019)
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© Fotolia / jerome bonoАмериканский питбультерьер
Американский питбультерьер
© Fotolia / jerome bono
Американский питбультерьер. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды планирует осенью внести на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в Административный и Уголовный кодексы РФ в части санкций за нарушение правил выгула собак потенциально опасных пород, сообщил РИА Новости глава думского комитета Владимир Бурматов.
Ранее, как сообщалось RT, президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением ввести в России штрафы за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Он предложил установить за это нарушение штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок до десяти суток или обязательные работы до 30 часов.
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"Осенью мы будем дорабатывать Административный и Уголовный кодексы, в том числе с точки зрения санкций за нарушение порядка выгула питомцев. Будут (внесены) поправки в Административный и Уголовный кодексы. Будем обсуждать все с кинологами, экспертами, ветеринарами, зоозащитниками. Будем (парламентские) слушания проводить. Планируем заниматься этим в осеннюю сессию", - сказал Бурматов, уточнив, что пока конкретных сумм штрафов до обсуждения не проработано.
При этом он пояснил, что за подобные нарушения ответственность может наступить уже сегодня в соответствии с региональными законодательствами.
"Региональное законодательство регламентирует правила выгула собак. Они приняты во всех регионах, просто они разные во всех регионах. Второе. Если эта собака нападет на кого-то и укусит, и не дай бог, загрызет, то это уже будет ответственность, потому что это будет причинение вреда по неосторожности или смерти по неосторожности, поскольку это теперь нарушение правил выгула", - пояснил депутат.
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Вместе с тем он признал, что Административный и Уголовный кодексы РФ действительно пока отстают от принятого ранее базового закона об ответственном обращении с животными. Поэтому парламентарии намерены вносить соответствующие поправки. Региональное же законодательство затем будет приведено в соответствие с федеральным.
"Но там, скорее всего, серьезных противоречий не будет. Мы, безусловно, как любой закон совместного ведения, будем направлять в субъекты и запрашивать их позицию по тем практикам, которые там сегодня уже реализованы", - добавил глава думского комитета.
"Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы санкции за нарушения были неотрывно связаны с созданием возможностей для владельцев. Мы крайне недовольны отсутствием специализированных площадок для выгула. Это является прямым нарушением закона - и об ответственном обращении с животными, и принятого 2 года назад муниципального законодательства, где было прописано, что муниципалитеты обязаны создавать эти площадки для выгула. Нас беспокоит их отсутствие. Они должны быть в шаговой доступности", - сказал Бурматов.
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Он также сообщил, что комитет на одном из первых заседаний в осеннюю сессию направит губернаторам запросы по ситуации с созданием специализированных площадок для выгула собак и информации о том, сколько они намерены их построить до конца текущего года.
"Мы считаем, что их критически недостаточно", - подчеркнул Бурматов.
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