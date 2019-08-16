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РИА Новости

За выгул опасных собак без намордника предложили штрафовать

07:16 16.08.2019 (обновлено: 10:59 16.08.2019)
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© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака
© Fotolia / tverkhovinets
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника. Об этом говорится в письме, которое он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает RT.
Как пишет Аманлиев, закон "О жестоком обращении с животными" запрещает выгуливать опасных собак без намордника и поводка, но наказание за это нарушение до сих пор не предусмотрено.

"Наличие объективно существующей угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов", — отмечает правозащитник.

Поэтому он предлагает наказывать нарушителей штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, административным арестом на срок от пяти до десяти суток или обязательными работами до 30 часов.
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В конце июля в России утвердили список потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы. Список сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.
С 1 января следующего года запрещается выгул собак этих пород без намордника и поводка. Исключение составляют случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца, причем у входа должна быть табличка, предупреждающая о потенциально опасном для человека животном.
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Марат АманлиевВячеслав ВолодинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я оч удивлен что еще нет такого штрафа.
16 августа, 07:21
Максим Егорыч
16730004
Выгуливать с поводками надо не только "опасные " породы собак, но и вообще все породы, т.к. с виду вполне безобидная маленькая шавка может так укусить, что мало не покажется. Надо понимать, что собака любая - это зверь и как бы ее ни воспитывал хозяин, она всегда готова поступить так, как ей подсказывает ее инстинкт, т.е. вцепиться в человека и нанести ему большой вред, от которого он будет долго лечиться или даже лечь на операционный стол. Именно так и случилось с одной семьей: пожилые муж и жена долгое время жили с кавказской овчаркой и никогда она не подавала поводов к агрессии по отношению к своим хозяевам. Но в один прекрасный момент набросилась на хозяина сзади и... сняла с него скальп. Мужчине пришлось сделть несколько операций, он еле выжил. И все потому, что однажды он пришел домой в робе, от которой пахло не хозяином, а совсем посторонним запахом. Вот она и набросилась на "постороннего" и чуть не загрызла...Собачку пришлось усыпить. Вот вам и "умная", и "добрая" собака. ..
16 августа, 08:14
Ирина Барановская
152010113
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