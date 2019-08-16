За выгул опасных собак без намордника предложили штрафовать

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника. Об этом говорится в письме, которое он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает RT . Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника. Об этом говорится в письме, которое он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает

Как пишет Аманлиев, закон "О жестоком обращении с животными" запрещает выгуливать опасных собак без намордника и поводка, но наказание за это нарушение до сих пор не предусмотрено.

"Наличие объективно существующей угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов", — отмечает правозащитник.

Поэтому он предлагает наказывать нарушителей штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, административным арестом на срок от пяти до десяти суток или обязательными работами до 30 часов.

В конце июля в России утвердили список потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы. Список сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.