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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

В оркестре Почетного караула рассказали, как исполняют гимн России в Азии

11:46 16.08.2019 (обновлено: 13:09 16.08.2019)
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© Фото : Андрей Голованов / предоставлено пресс-службой Фестиваля "Спасская башня"На Красной площади пройдет Конкурс молодежных почетных караулов
На Красной площади пройдет Конкурс молодежных почетных караулов
© Фото : Андрей Голованов / предоставлено пресс-службой Фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Непривычное звучание гимна России в исполнении оркестров из азиатских и восточных стран связано с разными музыкальными культурами и традициями, рассказал в интервью РИА Новости начальник Военного образцового оркестра Почётного караула, майор Павел Гернец.
"Это всё происходит потому, что у нас европейская музыкальная школа, а в Азии и странах Востока другая музыкальная культура, у них иное от европейской теории музыки соотношение ладов, звуков и их количества в тональностях", - сказал Гернец, отвечая на вопрос, почему гимн России звучит по-другому при исполнении в некоторых азиатских странах и кажется, что его играют с ошибками, фальшивят.
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Начальник Военного образцового оркестра пояснил, что, например, согласно индийской теории звуков, имеется семь нот, причём каждая нота соответствует какой-либо планете.
"Гамма из семи нот подразделяется на 22 четверть тона. Соответственно, у них свои трактовки произведений", - отметил он.
По его словам, при выборе национальных мелодий для исполнения перед иностранными делегациями, у Военного образцового оркестра тоже порой возникают сложности.
"Иногда при просмотре национальных мелодий для исполнения перед иностранной делегацией затрудняемся что-то найти, чтобы можно было сыграть духовым оркестром. Так как это могут быть либо ударные композиции, либо там используются народные инструменты со своими правилами исполнения. Такие мелодии сложно переложить для духового оркестра, а самое главное - это не будет так звучать и восприниматься как должно в связи с отсутствием тембров национальных инструментов", - рассказал Гернец.
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