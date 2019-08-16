В оркестре Почетного караула рассказали, как исполняют гимн России в Азии

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Непривычное звучание гимна России в исполнении оркестров из азиатских и восточных стран связано с разными музыкальными культурами и традициями, рассказал в интервью РИА Новости начальник Военного образцового оркестра Почётного караула, майор Павел Гернец.

"Это всё происходит потому, что у нас европейская музыкальная школа, а в Азии и странах Востока другая музыкальная культура, у них иное от европейской теории музыки соотношение ладов, звуков и их количества в тональностях", - сказал Гернец, отвечая на вопрос, почему гимн России звучит по-другому при исполнении в некоторых азиатских странах и кажется, что его играют с ошибками, фальшивят.

Начальник Военного образцового оркестра пояснил, что, например, согласно индийской теории звуков, имеется семь нот, причём каждая нота соответствует какой-либо планете.

"Гамма из семи нот подразделяется на 22 четверть тона. Соответственно, у них свои трактовки произведений", - отметил он.

По его словам, при выборе национальных мелодий для исполнения перед иностранными делегациями, у Военного образцового оркестра тоже порой возникают сложности.