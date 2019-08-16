Павел Гернец: для работы в оркестре необходима психологическая устойчивость

Военный образцовый оркестр Почетного караула первым встречает иностранные делегации, прибывающие в Россию, и обеспечивает музыкальное сопровождение на различных мероприятиях государственного значения. Начальник оркестра Почетного караула, майор Павел Гернец рассказал в интервью РИА Новости о хитростях, которые используют музыканты для работы в сильный мороз, как отбирают музыкальный материал для торжественных приемов, какие делегации подпевают, услышав национальные песни, и можно ли попасть на работу в оркестр, если есть татуировка. Беседовала Елена Коробейникова.

— Павел Александрович, расскажите, пожалуйста, какие гимны наиболее трудны для исполнения?

— Каждый государственный гимн по-своему сложен и интересен как музыкальное произведение потому, что в себе он отражает какие-то национальные особенности. Для исполнения очень важна как сама музыкальная композиция, так и литературный текст гимна, мы обязательно слушаем разные трактовки в исполнении оркестра той страны, делегация которой к нам приезжает.

В нашем внутриоркестровом рейтинге по размеру, особенностям исполнения, интересу и сложности лидируют гимны латиноамериканских стран. Там большие гимны – более пяти минут, интересны истории их создания: как правило, это фрагменты классических произведений, оперетт, музыка написана в оригинале для симфонического оркестра и предназначена для исполнения в концертных залах, а мы должны адаптировать произведение к звучанию на улице при любых погодных условиях. Практически всегда мы делаем свои аранжировки иностранных гимнов под наш оркестр.

— Вы сказали, что латиноамериканские гимны длинные, а каково среднее время звучания гимна?

— Золотым стандартом для нас, естественно, является Государственный гимн Российской Федерации – при исполнении без хора он звучит одну минуту пять секунд. Перед тем как приступить к работе над гимном, мы каждый раз уточняем через службы протокола у делегации их предпочтения по исполнению, возможно ли звучание в сокращенном варианте или нет. Например, гимн Аргентины очень длинный, целиком он звучит более пяти минут. Но есть запись оркестра ВМС США, который исполняет только первую его часть, это, конечно, проще. Мы неоднократно исполняли этот гимн полностью.

— Сколько в среднем вы разучиваете композицию?

— На разучивание композиции уходит в среднем несколько дней. Сначала идет ее изучение в составе оркестра, потом работа концертмейстеров по группам однотипных инструментов, затем снова репетиция в составе всего оркестра. После этого мы обязательно выходим на улицу и весь музыкальный материал исполняем там, потому что в студии или в помещении гимн звучит камерно, а на улице совершенно иные акустические правила.

— А если плохая погода или зима, мороз, все равно репетируете на улице?

— Конечно, у нас оркестр всепогодный. Мы работаем от плюс 40 до минус 30 градусов. Жара, мороз, дождь и снег не помеха нашей работе.

— А как же вы играете на морозе? Руки же замерзают?

— Холодно, конечно, но есть специальные перчатки с натуральным мехом. Для работы музыканта на морозе тоже нужны специальные навыки. Есть деревянные инструменты, такие как, например, кларнет, гобой, фагот, зимой их нецелесообразно использовать, потому что они просто выйдут из строя. Поэтому мы их нечасто используем: может пойти дождь, произойти перепад температур, и инструмент испортится. Я сам кларнетист, учился играть на кларнете – с этим инструментом при плохой погоде большая проблема, игра на улице в минусовую погоду крайне нежелательна.

Вообще, у музыкантов есть много разных хитростей – как играть в мороз, как подготовиться к мероприятию, как сохранить строй. Представьте, на мероприятии, отыграв свой фрагмент, надо снять холодный мундштук, согреть его в перчатке, а когда идет подъем инструментов, выполнить целый цирковой номер: быстро поставить мундштук на место, чтобы никто не заметил. Бывает, что приходится долго стоять и ждать на мероприятии при любой погоде. Например, в нашей практике был случай, когда при убытии одной из делегаций мы должны были провожать ее в аэропорту. Температура воздуха была около минус 20 градусов, мы ждем, готовы к исполнению, делегация прибывает в аэропорт, но тут в терминале начинается пресс-конференция. И мы опять ждем, оркестр и рота Почетного караула, шевелиться нельзя. Поэтому наряду с музыкальной подготовкой важна и физическая – у нас все активно занимаются спортом, тренируют свою выносливость и эмоциональную устойчивость.

— Сколько инструментов в арсенале оркестра?

— Стандартный набор военного духового оркестра. Единственное, из-за нашей специфики преобладают медные духовые инструменты, что опять же связано с нашей всепогодностью.

— В других странах гимн России играют с ошибками, фальшивят, особенно в Азии, с чем это связано? Бывают ли такие ошибки в вашей работе?

— Это все происходит потому, что у нас европейская музыкальная школа, а в Азии и странах Востока другая музыкальная культура, у них иное от европейской теории музыки соотношение ладов, звуков и их количество в тональностях. Например, согласно индийской теории звуков, имеется семь нот, причем каждая нота соответствует какой-либо планете. Гамма из семи нот подразделяется на 22 четверть тона. Соответственно, у них свои трактовки произведений. Мы, например, иногда при просмотре национальных мелодий для исполнения перед иностранной делегацией затрудняемся что-то найти, чтобы можно было бы сыграть духовым оркестром, так как это могут быть либо ударные композиции, либо там используются народные инструменты со своими правилами исполнения. Такие мелодии сложно переложить для духового оркестра, а самое главное, это не будет так звучать и восприниматься, как должно, в связи с отсутствием тембров национальных инструментов.

— По каким критериям вы отбираете музыкальный материал? Может ли попасть в репертуар какая-то современная мелодия?

— Может быть и какая-то современная мелодия, но приоритет отдаем национальным композициям. Французской делегации, например, мы как-то исполняли композицию из репертуара Мирей Матье, и они с удовольствием ее слушали. Выбор музыки зависит от церемонии, конечно. Как правило, национальные мелодии мы исполняем после церемонии возложения венков на мемориальном комплексе "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду. Само место и ритуал не допускают какую-то вольность в подходе к выбору мелодии.

В посольствах можем исполнять другие композиции. Например, в посольстве Аргентины мы исполняли аргентинское танго "Брызги шампанского", что было воспринято публикой с восторгом. При подготовке к концерту в посольстве Южной Кореи нам дали список из нескольких национальных произведений, которые мы исполняли. У них есть национальные мелодии, которые они поют все вместе с видимым удовольствием.

При выборе мелодий для исполнения наша задача не допускать двойной трактовки, поэтому, когда мы ищем композиции, необходимо изучать национальные особенности, историю страны, историю гимна с учетом политической обстановки в стране.

— Вы работали на множестве визитов первых лиц разных государств. Обращались ли первые лица с просьбами исполнить какую-то композицию? Как обычно реагируют на исполнение своих национальных песен? Может, кто-то подпевает или танцует?

— Руководители и члены делегаций, узнавая свои национальные мелодии, реагируют с разной степенью эмоциональности. Например, некоторые члены делегации из Республики Армения как-то при исполнении их национальной мелодии даже начали подпевать. Члены делегации из Японии внимательно дослушали народную японскую песню "Сакура" до конца, выразив благодарность оркестру поклоном. Для нас всегда интересно, когда мы исполняем какую-то национальную песню, узнает ее делегация или нет.

— В начале июня в Россию приезжал Си Цзиньпин. Были ли какие-то пожелания со стороны китайской делегации по поводу музыкальной составляющей визита? Может, что-то специально просили исполнить? Сложен ли китайский гимн для исполнения?

— Помимо гимна мы исполняли национальную китайскую мелодию, называется "Мелодия Горлицы", они ее сразу узнали. Гимн КНР мы исполняем часто, плюс работу над ним нам упростил совместный концерт с военным оркестром Народно-освободительной армии КНР. У них европейский подход, что касается церемониальной музыки.

© Фото : Мария Москвицова Начальник оркестра Почетного караула майор Павел Гернец © Фото : Мария Москвицова Начальник оркестра Почетного караула майор Павел Гернец

— Военный образцовый оркестр Почетного караула часто путают с Президентским оркестром СКМК ФСО России. Какие у вас основные различия?

— Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации – это большой профессиональный творческий коллектив, в состав которого входит и духовой оркестр, и симфонический. Как правило, основная сфера церемониальной деятельности этого коллектива – музыкальное сопровождение официальных мероприятий с участием высокопоставленных гостей на территории Московского Кремля. Военный образцовый оркестр Почетного караула был создан 29 ноября 1956 года и с того времени непрерывно ведет деятельность по музыкальному обеспечению ритуала "Почетный караул", назначаемого для встреч и проводов иностранных правительственных и военных делегаций, а также музыкальное сопровождение общественно-политических мероприятий государственного значения.

— Сложно ли попасть в ваш оркестр? Каковы основные требования и критерии к музыкантам? Что необходимо, чтобы пройти кастинг?

— В нашем коллективе есть три категории музыкантов. Во-первых, это военнослужащие по контракту – профессиональные военные, которые служат в нашем оркестре и имеют статус военнослужащего. Вторая категория – это военнослужащие по призыву, солдаты, которые приходят к нам на год и служат в нашем коллективе. И еще одна категория – это гражданский персонал, артисты оркестра, которые также привлекаются к ряду мероприятий.

Музыкант, изъявивший желание попасть в наш оркестр, приезжает на прослушивание, мы выясняем его музыкальный уровень, смотрим на образование, которое должно быть не ниже среднего специального, то есть это музыкальное училище. Из-за специфики нашей работы мы обращаем внимание на наличие навыков чтения нот с листа, обязательно знание материала наизусть, потому что мы все играем наизусть, плюс, конечно, важны физические данные.

— Внешние данные важны? Это обязательно славянский тип?

— Нет, в оркестре служат и работают музыканты самых разных национальностей. У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Препятствием к отбору в оркестр может послужить наличие татуировок, пирсинга и так далее. Кандидаты проходят психологическое тестирование, по итогам которого психологи нам рекомендуют, стоит ли брать человека в коллектив или нет.

— Каков процент текучки с учетом того, что в оркестре есть солдаты-срочники? Сколько нужно времени, чтобы сыграться?

— Определенная текучка есть, конечно. Сколько времени уйдет на то, чтобы сыграться, зависит от уровня образования и опыта оркестрового исполнительства. Обычно человек, закончивший музыкальное училище, уже имеет навык игры в оркестре.

— В конце лета в Москве вновь стартует фестиваль военных оркестров "Спасская башня", который стал уже визитной карточкой России. Какие сюрпризы ждать нам в этом году? Чем удивит нас военный оркестр Почетного караула?

— Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – это один из трех самых крупных международных культурных проектов среди известнейших военно-музыкальных фестивалей мира. Наш коллектив с отдельной программой не выступает на "Спасской башне". Мы работаем в сводном оркестре, но нам доверено открывать и закрывать специальный проект фестиваля "Военные оркестры в парках города", который проходит в Москве в преддверии основной программы фестиваля с мая по август, плюс отдельная наша задача – это проведение ритуала возложения венков на мемориальном комплексе "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду участниками фестиваля. Это традиция.

Ежегодно мы участвуем в Международном фестивале духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова в Тамбове, где представляем каждый раз новую программу и открываем этот фестиваль.

— В других странах тоже проводятся военно-музыкальные фестивали. Вы часто ездите на эти фестивали? Куда? Может ли какой-то фестиваль посоперничать со "Спасской башней"?