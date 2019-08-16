Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T21:55Z
https://ria.ru/20190816/1557563229.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/68/1557526890_0:102:1000:665_1036x0_80_0_0_71e167d2f6077a577f1eee22644e35e3.jpg
РИА Новости

Идея Трампа купить Гренландию выглядит блефом, заявил эксперт

11:28 16.08.2019 (обновлено: 21:55 16.08.2019)
451
CC BY 2.0 / Shaun Merritt / Qaqortoq, GreenlandГренландия
Гренландия
CC BY 2.0 / Shaun Merritt / Qaqortoq, Greenland
Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Идея президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии выглядит блефом и, скорее всего, так и останется на уровне экспертных обсуждений, считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Валерий Конышев.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии – крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании. Среди обсуждаемых вопросов – возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. Издание напоминает, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию - после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.
Хотеть не вредно
Вчера, 16:34РИА Новости
Хотеть не вредно
"Это зондаж, блеф или плод эксцентричной позиции самого Трампа. Так все и останется на уровне экспертных рассуждений", - сказал РИА Новости Конышев. По его мнению, Дании было бы невыгодно продавать Гренландию, так как в этом случае она лишится арктического статуса.
При этом, по словам эксперта, в плане ресурсов Гренландия открывает "огромные перспективы". "С точки зрения геополитики это дало бы США мощный инструмент для закрепления в Арктике, в том числе для контроля над трансарктическими транспортными артериями", - отметил Конышев. При этом он напомнил, что Китай также занимает активную позицию по экономическому освоению Арктики. "Тут еще соперничество с Китаем, безусловно, есть со стороны США", - сказал он.
"Там (в случае покупки Гренландии для США – прим. ред.) возникает масса всевозможных преимуществ, но я не думаю, что такая сделка реальна. Трамп товарищ эксцентричный, к тому же экономическое положение США не таково, чтобы проводить подобные сделки", - заключил эксперт.
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
31 июля, 06:00РИА Новости
Американский профессор рассказал о поражении США в "битве за Арктику"
541001
Обсудить 0
Дональд ТрампДанияСШАГренландияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
В Дании возмутились идеей Трампа купить Гренландию
РИА
Новости
Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия)
Эксперты прокомментировали идею Трампа купить Гренландию
Американские доллары
Эксперт прокомментировал сокращение российских вложений в госдолг США
Француженка Люсиль Рандон, сестра Андрэ
Французская монахиня стала самой пожилой жительницей Европы
Лента
новостей
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Иран не давал гарантий, что освобожденный танкер не направится в Сирию
Военный патруль во время комендантского часа в Шринагаре, Кашмир. Индия, 12 июля 2016
Пакистан выразил протест Индии из-за столкновений в Кашмире, сообщили СМИ
Полиция Гонконга
В Гонконге арестовали демонстрантов, выбросивших китайские флаги в море
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
"Уральские авиалинии" скорректируют программу обучения пилотов
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
ВСУ пытались проникнуть на позиции ополчения в Донбассе, заявили в ДНР
Гренландия
Эксперт оценил стоимость Гренландии
Побережье Черного моря в Коктебеле
В Госдуме назвали стратегию Киева по возвращению Крыма утопией
Нефтяной станок-качалка
Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Суд оставил под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Немецкий детектив повторно обратился в прокуратуру Нидерландов по делу МН17
Международный украинский аэропорт Борисполь
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния