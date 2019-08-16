Идея Трампа купить Гренландию выглядит блефом, заявил эксперт

"Это зондаж, блеф или плод эксцентричной позиции самого Трампа. Так все и останется на уровне экспертных рассуждений", - сказал РИА Новости Конышев. По его мнению, Дании было бы невыгодно продавать Гренландию, так как в этом случае она лишится арктического статуса.

При этом, по словам эксперта, в плане ресурсов Гренландия открывает "огромные перспективы". "С точки зрения геополитики это дало бы США мощный инструмент для закрепления в Арктике, в том числе для контроля над трансарктическими транспортными артериями", - отметил Конышев. При этом он напомнил, что Китай также занимает активную позицию по экономическому освоению Арктики. "Тут еще соперничество с Китаем, безусловно, есть со стороны США", - сказал он.