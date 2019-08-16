Идея Трампа купить Гренландию выглядит блефом, заявил эксперт

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Идея президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии выглядит блефом и, скорее всего, так и останется на уровне экспертных обсуждений, считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Валерий Конышев.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии – крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании. Среди обсуждаемых вопросов – возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. Издание напоминает, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию - после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.
Вчера, 16:34РИА НовостиХотеть не вредно
"Это зондаж, блеф или плод эксцентричной позиции самого Трампа. Так все и останется на уровне экспертных рассуждений", - сказал РИА Новости Конышев. По его мнению, Дании было бы невыгодно продавать Гренландию, так как в этом случае она лишится арктического статуса.
При этом, по словам эксперта, в плане ресурсов Гренландия открывает "огромные перспективы". "С точки зрения геополитики это дало бы США мощный инструмент для закрепления в Арктике, в том числе для контроля над трансарктическими транспортными артериями", - отметил Конышев. При этом он напомнил, что Китай также занимает активную позицию по экономическому освоению Арктики. "Тут еще соперничество с Китаем, безусловно, есть со стороны США", - сказал он.
"Там (в случае покупки Гренландии для США – прим. ред.) возникает масса всевозможных преимуществ, но я не думаю, что такая сделка реальна. Трамп товарищ эксцентричный, к тому же экономическое положение США не таково, чтобы проводить подобные сделки", - заключил эксперт.