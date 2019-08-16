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РИА Новости

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

01:49 16.08.2019 (обновлено: 21:56 16.08.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
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Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.
Некоторые из советников Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие полагают, что речь идет о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуется.
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Насколько серьезно сам Трамп относится к данной идее, неизвестно, признаются авторы материала.
В мае Гренландию должен был посетить госсекретарь США Майк Помпео, однако поездка отменилась из-за ситуации в Иране.
Издание напоминает, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за нее сто миллионов долларов, но получил отказ. Госдепартамент изучал возможность приобрести остров еще в 1867 году.
Хотеть не вредно
Вчера, 16:34РИА Новости
Хотеть не вредно
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Дональд ТрампДанияСШАГренландияВ мире
Популярные комментарии
Мозги себе, лучше пускай купит.
16 августа, 02:23
Владимир П.
1602033197525
Эти фантики самая стабильная валюта и именно по этому в ней ведутся все расчеты и подсчеты. Что не скажешь о нашем российском рубле который дешевеет и скачет даже по отношению к таким валютам как белорусский рубль и гривна. Скоро наверное листики на деревьях будут дороже рубля. А ты гордись дальше нашем некомпетентным правительством которое убило экономику в стране и пополняет бюджет не за счет производств и предприятий а за счет собственных граждан а тратит его на себя и армию бронированных рыцарей для своей защиты от граждан России.
16 августа, 05:22
Антон Кузьмин
2435329156
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