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РИА Новости

Эксперт прокомментировал сокращение российских вложений в госдолг США

11:18 16.08.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Данные минфина США о сокращении российских вложений в американские гособлигации носят технический характер, и не стоит придавать им большого значения, прокомментировал РИА Новости руководитель центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
Минфин США в четверг сообщил, что Россия в июне сократила объем американских гособлигаций на своем балансе на 1,17 миллиарда долларов до 10,85 миллиарда.
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"Это данные о прямом владении российских госорганов американскими казначейскими облигациями. Между тем, доля долларовых активов в резервах РФ составляет около 20% и это превышает 100 миллиардов долларов. Просто они размещены, например, на банковских депозитах или структурированы через другие юрисдикции и в отчете минфина США не видны", - говорит Сусин.
"Поэтому в его отчете мы наблюдаем незначительные технические колебания незначительного портфеля (около 10% от всех резервных долларовых активов РФ), и не стоит придавать этому особого внимания. Другой вопрос, что такая ситуация является отражением возросших санкционных рисков, когда "видимая" доля России в американских бумагах существенно сокращена", - говорит эксперт.
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