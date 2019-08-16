Эксперт прокомментировал сокращение российских вложений в госдолг США

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Данные минфина США о сокращении российских вложений в американские гособлигации носят технический характер, и не стоит придавать им большого значения, прокомментировал РИА Новости руководитель центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Минфин США в четверг сообщил, что Россия в июне сократила объем американских гособлигаций на своем балансе на 1,17 миллиарда долларов до 10,85 миллиарда.

"Это данные о прямом владении российских госорганов американскими казначейскими облигациями. Между тем, доля долларовых активов в резервах РФ составляет около 20% и это превышает 100 миллиардов долларов. Просто они размещены, например, на банковских депозитах или структурированы через другие юрисдикции и в отчете минфина США не видны", - говорит Сусин.