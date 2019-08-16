Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Для сравнения, в мае эта сумма составляла 12 миллиардов. Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга. Первую строчку в списке держателей американских гособлигаций на июнь занимает Япония, за ней следуют Китай и Великобритания.