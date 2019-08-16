Инвестор из Германии построит завод кабеленесущих систем в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Инвестор из Германии планирует строительство завода кабеленесущих систем в индустриальном парке "Федоровское" в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, компания "Нидакс" (Niedax), на на участке площадью 2,63 гектара, построит производство кабельных лотков. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов рублей. Планируется, что на предприятии будет создано около 40 рабочих мест.
"Комплексным сопровождением инвестиционного проекта займется "Агентство экономического развития Ленинградской области". Соответствующее соглашение подписано с компанией", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что при выборе площадки для своего производства "Нидакс" учитывала развитую промышленность региона и благоприятный инвестиционный климат.
"Новый завод разместится в непосредственной близости от партнера по промышленной кооперации — предприятия горячего цинкования "Агрисовгаз",- подытожил он.
Как отметил собеседник агентства, первую партию продукции на новом заводе рассчитывают выпустить в конце 2020 года.
"Компания "Нидакс" (Niedax) занимается электротехнической комплектацией проектов, производством кабеленесущих систем из стали и пластика, аксессуаров для монтажа, систем креплений для различных нагрузок, электромонтажных каналов и материалов, различных видов антикоррозийных защитных покрытий и многим другим. В компанию "Нидакс" входят 15 заводов в 8 странах мира, собственные сбытовые компании в 30 странах мира, на предприятиях работает почти 2000 человек",- заключил собеседник.