Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T10:59Z
https://ria.ru/20190816/1557562280.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/103775/94/1037759442_0:0:3167:1782_1036x0_80_0_0_4d00ec9c9949fcc4679ee0a541245aef.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Инвестор из Германии построит завод кабеленесущих систем в Ленобласти

10:59 16.08.2019
88
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Инвестор из Германии планирует строительство завода кабеленесущих систем в индустриальном парке "Федоровское" в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, компания "Нидакс" (Niedax), на на участке площадью 2,63 гектара, построит производство кабельных лотков. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов рублей. Планируется, что на предприятии будет создано около 40 рабочих мест.

"Комплексным сопровождением инвестиционного проекта займется "Агентство экономического развития Ленинградской области". Соответствующее соглашение подписано с компанией", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при выборе площадки для своего производства "Нидакс" учитывала развитую промышленность региона и благоприятный инвестиционный климат.
"Новый завод разместится в непосредственной близости от партнера по промышленной кооперации — предприятия горячего цинкования "Агрисовгаз",- подытожил он.
Как отметил собеседник агентства, первую партию продукции на новом заводе рассчитывают выпустить в конце 2020 года.
Рост экономики
5 июня, 14:12Ленинградская область
Власти Ленобласти фиксируют положительные результаты в экономике региона
"Компания "Нидакс" (Niedax) занимается электротехнической комплектацией проектов, производством кабеленесущих систем из стали и пластика, аксессуаров для монтажа, систем креплений для различных нагрузок, электромонтажных каналов и материалов, различных видов антикоррозийных защитных покрытий и многим другим. В компанию "Нидакс" входят 15 заводов в 8 странах мира, собственные сбытовые компании в 30 странах мира, на предприятиях работает почти 2000 человек",- заключил собеседник.
200000
Обсудить 0
Ленинградская областьЭкономика
Рекомендуем
Американские доллары
Эксперт прокомментировал сокращение российских вложений в госдолг США
РИА
Новости
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Энергосегмент En+ увеличил прибыль по МСФО за первое полугодие в 1,7 раза
Улица Набережная в Оренбурге
В Оренбуржье запустят первое в России производство диметилсульфида
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов прокомментировал данные о сокращении малого и среднего бизнеса
Лента
новостей
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
Мособлгосэкспертиза одобрила проект строительства детского сада в Химках
Вода
Ленобласть возьмет под контроль чистоту истоков реки Оредеж
Международный ж/д салон PRO//Движение.Экспо откроется 28 августа в Щербинке
Международный ж/д салон PRO//Движение.Экспо откроется 28 августа в Щербинке
Предупреждающая табличка рядом с подземным хранилищем газа во Львовской области Украины
План-капкан. Киев нашел способ выжить без транзита российского газа
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
США заразились "комплексом жертвы". Кто виноват?
Алмазбек Атамбаев
Адвокат Атамбаева подал жалобу на его незаконное задержание
Начальник оркестра Почетного караула майор Павел Гернец
Павел Гернец: для работы в оркестре необходима психологическая устойчивость
Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин на региональном форуме проектного управления Национальные проекты - горизонт 2024
Тульские власти выделят 9 млрд рублей в 2019 году на реализацию нацпроектов
Котельная
Теплоснабжающие компании Северной Осетии задолжали за газ 2 млрд рублей
Рост экономики
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии снизилась на 23,2%
Покупатели выгружают товар на кассе
Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния