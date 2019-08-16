СК завел дело после ЧП в Омске, где мальчик провалился в яму с кипятком

КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в Омске, где десятилетний мальчик провалился в яму с горячей водой и получил ожоги, сообщила пресс-служба управления СУСК РФ по области.

ЧП произошло в конце июля. Ребенок провалился в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва трубы горячего водоснабжения, и получил ожоги ног второй и третьей степени. Сейчас ребенок продолжает лечение, его состояние оценивается как удовлетворительное.

"По факту травмирования малолетнего ребенка из-за прорыва тепловой сети возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

В СУСК добавили, что тепловая сеть принадлежит коммерческой организации, в конце июля на одном из участков произошел порыв горячей воды, при этом авария не устранялась лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию сети.