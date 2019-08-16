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РИА Новости

СК завел дело после ЧП в Омске, где мальчик провалился в яму с кипятком

10:55 16.08.2019 (обновлено: 11:00 16.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в Омске, где десятилетний мальчик провалился в яму с горячей водой и получил ожоги, сообщила пресс-служба управления СУСК РФ по области.
ЧП произошло в конце июля. Ребенок провалился в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва трубы горячего водоснабжения, и получил ожоги ног второй и третьей степени. Сейчас ребенок продолжает лечение, его состояние оценивается как удовлетворительное.
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"По факту травмирования малолетнего ребенка из-за прорыва тепловой сети возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
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В СУСК добавили, что тепловая сеть принадлежит коммерческой организации, в конце июля на одном из участков произошел порыв горячей воды, при этом авария не устранялась лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию сети.
Похожий громкий случай произошел в конце 2017 года в соседней Новосибирской области. По данным Следственного комитета, 22 ноября 2017 года в рабочем поселке Колывань по улице Советской сотрудники муниципального предприятия "Коммунальное хозяйство" ремонтировали водопровод и вырыли яму глубиной не менее 3 метров. После работ ее не закопали и не огородили должным образом, отмечали в ведомстве. Вечером 2 февраля 2018 года шестилетний и одиннадцатилетний братья упали в нее и утонули. Происшествие вызвало общественный резонанс, в отставку ушел глава поселка. В сентябре 2018 года экс-директор колыванского МУП "Коммунальное хозяйство" Андрей Терентьев получил 3 года и 2 месяца лишения свободы в колонии-поселении, а бывший мастер муниципального предприятия Денис Титенко получил 3 года колонии-поселения.
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