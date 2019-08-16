В офисе Зеленского отказали в интервью РИА Новости, сославшись на занятость

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил отказом на запрос РИА Новости о возможности интервью.

"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", — говорится в ответе, полученном по электронной почте более чем через две недели после запроса.

Запрос в офис президента Украины Владимира Зеленского с просьбой ответить на вопросы МИА "Россия сегодня" Запрос в офис президента Украины Владимира Зеленского с просьбой ответить на вопросы МИА "Россия сегодня"

В начале июля РИА Новости обратилось в офис Зеленского с просьбой ответить на вопросы в любом формате. В частности, журналисты хотели поговорить о будущем российско-украинских отношений и судьбе удерживаемых лиц, включая и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. При этом сам Зеленский заявлял, что открыт к разговору с журналистами всех СМИ, в том числе российских. С тех пор он успел дать небольшое интервью "Коммерсанту".

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал арест Вышинского, теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к президенту России и заявил, что откажется от украинского гражданства. Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.