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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В офисе Зеленского отказали в интервью РИА Новости, сославшись на занятость

10:26 16.08.2019 (обновлено: 11:09 16.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил отказом на запрос РИА Новости о возможности интервью.

"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", — говорится в ответе, полученном по электронной почте более чем через две недели после запроса.

Запрос в офис президента Украины Владимира Зеленского с просьбой ответить на вопросы МИА "Россия сегодня"
Запрос в офис президента Украины Владимира Зеленского с просьбой ответить на вопросы МИА Россия сегодня
Запрос в офис президента Украины Владимира Зеленского с просьбой ответить на вопросы МИА "Россия сегодня"
В начале июля РИА Новости обратилось в офис Зеленского с просьбой ответить на вопросы в любом формате. В частности, журналисты хотели поговорить о будущем российско-украинских отношений и судьбе удерживаемых лиц, включая и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. При этом сам Зеленский заявлял, что открыт к разговору с журналистами всех СМИ, в том числе российских. С тех пор он успел дать небольшое интервью "Коммерсанту".
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал арест Вышинского, теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
4 июля, 08:00РИА Новости
Украина идет стопами США. С тем же успехом
Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к президенту России и заявил, что откажется от украинского гражданства. Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.
С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Обеспокоенность выражали и в ОБСЕ.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32РИА Новости
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийРИА НовостиВладимир ЗеленскийВ мире
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