Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС

"Успешная реализация проектов строительства АЭС в нашей страны с целью удовлетворения возросшего спроса на электроэнергию, сокращение зависимости от импортируемых энергоносителей и с целью их диверсификации имеет большое значение. В этой связи соответствующие организации и ведомства, которые ведут эти проекты в координации с Минэнерго, будут оказывать максимальное содействие и поддержку этим процессам для скорейшего их завершения без задержек для эффективного использования ядерных технологий в мирных целях", - говорится в указе Эрдогана, опубликованном в официальном издании Resmi Gazete.