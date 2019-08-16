В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. В частности, Киев собирается разработать "концепцию переходного правосудия", основанную на нормах и принципах международного гуманитарного и уголовного права.
"Все это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом", — сказал РИА Новости Бобков.
По его мнению, пока вместо каких-либо созидательных действий "киевские власти демонстрируют политику в чистом виде".
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Он посоветовал Украине заняться стратегией развития собственного государства и задуматься над тем, как не допустить дальнейшего политического раскола внутри общества.
"Украина на протяжении последних 30 лет развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи, которая могла бы объединить все общество", — заключил Бобков.
Ранее Зеленский не раз объявлял о намерении "вернуть" Крым. Российские политики отвечали, что не стоит воспринимать эти слова всерьез. Как ранее заявлял Владимир Путин, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".