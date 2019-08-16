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РИА Новости

В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова

07:05 16.08.2019 (обновлено: 08:52 16.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. В частности, Киев собирается разработать "концепцию переходного правосудия", основанную на нормах и принципах международного гуманитарного и уголовного права.

"Все это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом", — сказал РИА Новости Бобков.

По его мнению, пока вместо каких-либо созидательных действий "киевские власти демонстрируют политику в чистом виде".
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14 августа, 19:20РИА Новости
В России ответили на слова британского постпреда о Крыме
Он посоветовал Украине заняться стратегией развития собственного государства и задуматься над тем, как не допустить дальнейшего политического раскола внутри общества.
"Украина на протяжении последних 30 лет развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи, которая могла бы объединить все общество", — заключил Бобков.
Ранее Зеленский не раз объявлял о намерении "вернуть" Крым. Российские политики отвечали, что не стоит воспринимать эти слова всерьез. Как ранее заявлял Владимир Путин, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
Северо-Крымский канал
13 августа, 10:52РИА Новости
Представитель Зеленского рассказал о позиции Киева по водной блокаде Крыма
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Владимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так и напрашивается старый анекдот. Порошенко молится :- Господи помоги вернуть Крым. А ему с небес отвечают , что Крым ты уже вернул теперь верни остальное.
16 августа, 08:58
MMetlok
169300002
— А какие у вас докУменты? — Усы, лапы и хвост — вот мои документы!
16 августа, 08:49
Сеня Натощак
135160007
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