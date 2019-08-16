В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова

"Все это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом", — сказал РИА Новости Бобков.