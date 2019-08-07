В России ответили на заявление Зеленского о "возвращении" Крыма

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.

Ранее глава государства заявил, что полуостров "вернется в состав Украины".

Сенатор Владимир Джабаров призвал не воспринимать подобные заявления всерьез.

"Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдет", — отметил парламентарий в беседе с RT.

Политик отметил, что полуостров случайно оказался в составе Украины.

"Теперь справедливость восторжествовала", — подчеркнул Джабаров.

По его словам, если Зеленский продолжит выступать с подобными заявлениями, то отношения между Москвой и Киевом останутся в тупике.

Лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваз Умеров также призвал украинские власти смириться со статусом полуострова.

"Скорее на Украине выберут телепузиков в президенты, чем Крым вернется на Украину. Крым шестой год дома, и все семьи, в том числе крымско-татарские, вместе", — заявил он РИА Новости Крым.

Умеров добавил, что попытки Зеленского привлечь внимание подобными заявлениями "ничего, кроме слез, не вызывают".

Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с Радио Sputnik назвал выступление президента Украины игрой.

"В политике это называется популизмом, но, как видите, это ближе к лицедейству, актерству. Это одни эмоции", — отметил он.

По его словам, на Украине существует понимание, что Крым ушел навсегда. Однако киевские власти не могут позволить себе признать полуостров российским, но пытаются устроить торг на этой почве.