В России ответили на заявление Зеленского о "возвращении" Крыма

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Ранее глава государства заявил, что полуостров "вернется в состав Украины".
Сенатор Владимир Джабаров призвал не воспринимать подобные заявления всерьез.
"Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдет", — отметил парламентарий в беседе с RT.
Политик отметил, что полуостров случайно оказался в составе Украины.
"Теперь справедливость восторжествовала", — подчеркнул Джабаров.
По его словам, если Зеленский продолжит выступать с подобными заявлениями, то отношения между Москвой и Киевом останутся в тупике.
Лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваз Умеров также призвал украинские власти смириться со статусом полуострова.
"Скорее на Украине выберут телепузиков в президенты, чем Крым вернется на Украину. Крым шестой год дома, и все семьи, в том числе крымско-татарские, вместе", — заявил он РИА Новости Крым.
Умеров добавил, что попытки Зеленского привлечь внимание подобными заявлениями "ничего, кроме слез, не вызывают".
Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с Радио Sputnik назвал выступление президента Украины игрой.
"В политике это называется популизмом, но, как видите, это ближе к лицедейству, актерству. Это одни эмоции", — отметил он.
18 марта, 08:00Потерянный и возвращенный Крым
По его словам, на Украине существует понимание, что Крым ушел навсегда. Однако киевские власти не могут позволить себе признать полуостров российским, но пытаются устроить торг на этой почве.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали присоединение к России. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма изъявили свою волю в соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".