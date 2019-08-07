Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T22:00Z
https://ria.ru/20190807/1557277507.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154354/24/1543542430_0:170:3252:1999_1036x0_80_0_0_f554a6a365861636be4220216539cdcf.jpg
РИА Новости

В России ответили на заявление Зеленского о "возвращении" Крыма

22:00, 7 августа 2019
131529
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Ранее глава государства заявил, что полуостров "вернется в состав Украины".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
6 августа, 16:46
Что у Йенса на языке… Генсек НАТО больше не смог молчатьГенсек НАТО объявил возвращение Крыма в Россию "результатом конкуренции сверхдержав". Он фактически признал, что, если бы Россия не поторопилась, там были бы США.
Сенатор Владимир Джабаров призвал не воспринимать подобные заявления всерьез.
"Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдет", — отметил парламентарий в беседе с RT.
Политик отметил, что полуостров случайно оказался в составе Украины.
"Теперь справедливость восторжествовала", — подчеркнул Джабаров.
По его словам, если Зеленский продолжит выступать с подобными заявлениями, то отношения между Москвой и Киевом останутся в тупике.
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
6 августа, 11:45
В Госдуме поблагодарили НАТО за "помощь" в воссоединении Крыма с Россией
Лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваз Умеров также призвал украинские власти смириться со статусом полуострова.
"Скорее на Украине выберут телепузиков в президенты, чем Крым вернется на Украину. Крым шестой год дома, и все семьи, в том числе крымско-татарские, вместе", — заявил он РИА Новости Крым.
Умеров добавил, что попытки Зеленского привлечь внимание подобными заявлениями "ничего, кроме слез, не вызывают".
Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с Радио Sputnik назвал выступление президента Украины игрой.
"В политике это называется популизмом, но, как видите, это ближе к лицедейству, актерству. Это одни эмоции", — отметил он.
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
18 марта, 08:00
Потерянный и возвращенный Крым
По его словам, на Украине существует понимание, что Крым ушел навсегда. Однако киевские власти не могут позволить себе признать полуостров российским, но пытаются устроить торг на этой почве.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали присоединение к России. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма изъявили свою волю в соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
10876617222581
Обсудить 41
Владимир ДжабаровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
Ну почему же? Украина можем вернуть себе Крым, построив его точную искусственную копию - как это сделали ОАЭ с Пальмовыми Островами. Опыт у шумеров по выкапыванию морей есть.
7 августа, 22:16
MYMake Yellowstone Great Again
53280013
"Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если хрущев из гроба встанет.
7 августа, 22:12
патриот .
44281013
Рекомендуем
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
РИА
Новости
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Вид на верхнее плато горы Чатыр-Даг в Крыму
Зеленский заявил, что Крым "вернется" в состав Украины
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Лента
новостей
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Глава областной милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В ДТП под Новороссийском пострадали более тридцати человек, есть жертвы
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В сорвавшихся с обрыва автобусе и машине было сорок пять человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
09:02ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
09:00Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев
09:00Российское посольство в Киргизии работает в обычном режиме
09:00Ученые создали антенну, которая позволит ускорить 5G-сети
08:58В Сибири продолжают гореть более полутора миллиона гектаров
08:55Атамбаев намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке
Лента новостейМолния