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РИА Новости
Туризм

Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией

03:11 16.08.2019
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CC0 / StockSnap / На борту самолетаНа борту самолета
На борту самолета
CC0 / StockSnap / На борту самолета
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Людям при аэрофобии стоит принять страх и не заглушать его с помощью чтения, еды или прослушивания музыки, сообщил РИА Новости заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.
"Когда у человека развивается аэрофобия, то его начинают мучать тревожные приступы, и зачастую человек боится того, что он разобьётся, и (испытывать) панику, когда садится в самолёт. Здесь психолог обычно даёт несколько вариантов. Первое - изменить собственное отношение к тревоге, потому что как бы она ни была неприятна для человека, она безопасна", - рассказал Чернов.
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Специалист добавил, что психологи также работают с пациентами по методике экспозиционной терапии, то есть когда человека раз за разом начинают сталкивать со своим страхом. Однако Чернов предупредил, что такие манипуляции нужно делать исключительно под присмотром врача.
"Когда человек боится, испытывает аэрофобию, он пытается избегать полётов или пьёт успокоительное для стабилизации состояния. Вот это избегание формирует у человека состояние, что он не может это пережить... и тогда человека учат раз за разом сталкиваться с этим страхом. У него через некоторое время формируется некая толерантность к страху. Страх есть, но человек видит, что ничего с ним не случится", - пояснил психолог.
Чернов также отметил, что не стоит пытаться избегать чувства страха или переключать внимание на что-то другое, например, на музыку, книгу или еду. По его словам, это может лишь усилить посылаемый сигнал тревоги.
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"Чтение книг, прослушивание музыки или еда может только ситуационно справиться, а может и нет. Здесь 50 на 50. С одной стороны, ты справишься с этим страхом, переключишься, но по большому счёту мозг раз за разом будет возвращать тебя к этой ситуации. Это не лечит твоё состояние, то есть у тебя как был страх, так он и остался", - отметил специалист.
Также Чернов рассказал, что изучение строения самолета и его принципов полёта тоже может помочь справиться со страхом. Как пояснил специалист, страх полёта возникает из-за навязанных стереотипов и информации из СМИ, фильмах о катастрофах и тому подобное.
"Так как мы все имеем посредственные представления о том, как самолёт летает, что такое воздушные ямы, то образование позволит человеку стать мини-экспертом в отношении летающих средств. Одна из идей, почему человек боится, заключается в том, что помимо страха возникают идеи, что человек может разбиться, так как мы это видим в СМИ, кино и так далее", - заключил психолог.
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