Сирийская армия освободила две деревни в Идлибе после боев с "Ан-Нусрой"*

ДАМАСК, 16 авг – РИА Новости. Сирийская армия в четверг освободила две деревни на юге провинции Идлиб, сообщил РИА Новости бригадный генерал.

"Сирийская армия освободила деревни Мадайя и Телль аль-Арджахи на юге провинции Идлиб", - сообщил генерал.

Он уточнил, что "общая площадь освобожденных территорий приблизительно составляет семь квадратных километров".

По словам генерала, освобождению деревень предшествовали ожесточенные бои с боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, в результате которых ликвидировано несколько боевиков. Также изъято большое количество военной техники.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.

Сирийская армия с запада и востока окружает город Хан-Шейхун, расположенный на трассе M5 Дамаск - Алеппо и контролируемый боевиками. Сейчас жители двух городов пользуются объездными дорогами в пустыне, так как большая часть трассы M5 проходит через Идлиб, удерживаемый бандформированиями.