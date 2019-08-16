Мультипликаторы опровергли информацию о новом персонаже - девочке-Лунтике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Создатели мультипликационного сериала "Лунтик", студия "Мельница", опровергли информацию о новом персонаже женского пола, заявил РИА Новости представитель студии.
"СМИ узнали о том, что мы регистрируем новый персонаж, и растиражировали эту информацию. Мы официально ничего не подтверждаем. Да, от нас была заявка на регистрацию товарного знака, но это лишь начало пути персонажа. Пока нельзя сказать, кем именно он будет, какого пола, как его зовут и так далее", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Мельница" направила в Роспатент заявку с описанием нового персонажа. Источники предположили, что герой будет женского пола и внешне напоминать Лунтика.