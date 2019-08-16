Мультипликаторы опровергли информацию о новом персонаже - девочке-Лунтике

"СМИ узнали о том, что мы регистрируем новый персонаж, и растиражировали эту информацию. Мы официально ничего не подтверждаем. Да, от нас была заявка на регистрацию товарного знака, но это лишь начало пути персонажа. Пока нельзя сказать, кем именно он будет, какого пола, как его зовут и так далее", - сообщил собеседник агентства.