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РИА Новости

США заразились "комплексом жертвы". Кто виноват?

08:00 16.08.2019 (обновлено: 08:03 16.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевВидеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Список преступлений России снова пополнился. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российское гиперзвуковое оружие создается на основе технологий, украденных у Соединенных Штатов.
Стоит напомнить, что информационную бомбу о создании первого в мире гиперзвукового оружия 1 марта 2018 года взорвал Владимир Путин, сообщив об этом в ходе своего традиционного послания Федеральному собранию.
Тогда это вызвало истерические насмешки медийных экспертов ("ха-ха, вы только посмотрите, какие выдумки и бред несут русские") и нервную сдержанность профессионалов ("сначала надо детально разобраться, а потом уже комментировать"). Спустя полтора года уже никто не смеется. Наличие у России гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард" и "Кинжал", ракеты "Циркон" — запуск их серийного производства и постановка на опытно-боевое дежурство — стало общепризнанным фактом.
Что касается американцев, то за прошедшее время Вашингтон в лице самых разных инстанций — от Счетной палаты до Пентагона — признал, что ни подобного оружия, ни защиты от него у США нет, а создание таковых является одним из главных военно-технических приоритетов страны.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
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Военный эксперт назвал обвинения Болтона в краже технологий провокацией
Но работы в сфере гиперзвукового вооружения Штатами действительно велись, и достаточно давно. В частности, с 2000-х годов создавался летательный аппарат Advanced Hypersonic Weapon, ракета X-51A, двигатель для истребителя и так далее. Правда, с успехами было не очень, а к середине 2010-х годов ситуация и вовсе несколько заглохла. Но с прошлого года все вновь резко активизировалось — по понятными причинам, однако очевидно, что США сильно отстают от России, а перспективы того, когда получится ее догнать, неясны.
Надо полагать, что Болтон намекал именно на эти разработки, которые якобы похитили русские и на основе которых быстрее американцев создали собственное оружие.

Тут, конечно, можно было бы начать рвать на груди рубашку и возмущаться, что нашу страну в очередной раз огульно обвиняют во всем подряд. Но представляется, что нынешняя антироссийская паранойя США, включая свежую филиппику помощника Трампа, грозит куда более негативными последствиями самой Америке, нежели России.

Ведь если поверить Болтону на слово, то получается следующее.
Сначала американские разработчики совершили некий прорыв в гиперзвуковых технологиях, но по каким-то причинам им не удалось его воплотить в конкретных продуктах — то ли сами в тупик зашли, то ли их работу сочли бесперспективной и лишили необходимого уровня финансирования. Затем российская разведка успешно похитила тщательно охраняемые американские секреты и передала в отечественный ВПК, где в кратчайшие сроки на их основе были созданы, испытаны и отправлены в серию принципиально новые вооружения, благодаря которым Москва теперь на много лет опережает любых потенциальных конкурентов в соответствующей области.
Изображение Статуи свободы на телефонной будке в Нью-Йорке
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США помнят, как быть сверхдержавой. Правда, уже плохо
В таком раскладе наша страна выглядит суперпродвинутой и эффективной системой с фантастически результативными спецслужбами и гениальными учеными, а Штаты — убогими неудачниками, способными только жаловаться на злых конкурентов и извечную несправедливость судьбы.
Подобная картина в глазах мира откровенно выгодна для России, тем более она исходит от самих американцев.
Большая политика не терпит слабости великих и сверхдержав, поскольку слишком уж жестко конкурируют в этой сфере. Стоит дать слабину — затопчут и сожрут, и наша страна это знает, как никто другой.
Подчеркнутое позиционирование себя как слабой и несчастной жертвы практикуют обычно небольшие страны, вынужденные лавировать между главенствующими геополитическими силами. Временами это даже приносит им определенные бонусы — как политические, так и экономические, вот только накрепко запирает во втором, а то и третьем эшелоне мировой политики, гарантируя невозможность подняться выше в иерархии держав.
Тем удивительнее, что данную тактику приняли Соединенные Штаты — страна, в самой основе которой лежат принципы типа "держи удар и улыбайся, несмотря ни на что", "не жалуйся и не позволяй увидеть свою уязвимость".
Подготовка к запуску новейшей ракеты Авангард
15 августа, 11:10РИА Новости
Россия опережает США по гиперзвуковым технологиям, считают эксперты
Если первоначально тамошние жалобы на "русскую угрозу" казались случайной флуктуацией, то теперь они превратились в полномасштабный государственный тренд.
Скорее всего, разгадку этой странности стоит искать в том, что США пали жертвой собственного идеологического оружия. Мы привыкли обличать — и справедливо — идеологию агрессивной либеральной политической корректности. Но зачастую из фокуса внимания ускользает факт, что Штаты (да и Запад в целом) применяли ее в двух версиях — для внутреннего и внешнего употребления.
Во внутренней политике это стало очень удобным инструментом для фрагментации общества и, как следствие, упрощения манипуляции им. Когда любое меньшинство лелеет собственные обидки, грызется с другими меньшинствами, а вместе они дружно нападают на "привилегированное большинство белых цисгендерных мужчин", многие общественно-политические проблемы для истеблишмента становится решать куда легче.
А во внешней политике именно подпитка восприятия себя как жертвы у многих стран (в частности, восточноевропейских) оказалась эффективным механизмом для усиления там русофобских настроений и их геополитического отрыва от России.
Это действительно оказался потрясающий в своей результативности подход.
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Вот только на глазах проявляется его побочный эффект: американская система так активно его использовала, что сама заразилась столь опасным для великой державы комплексом жертвы. Причем вирус проник столько глубоко, что поразил даже представителей старой школы, к каковым относится и 70-летний "ястреб" Болтон.
Впрочем, для полноты картины и ее логического завершения Штаты и в этом наверняка в итоге обвинят Москву.
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Джон БолтонВладимир ПутинРоссияСШААвторы
Популярные комментарии
И тут, как назло Яков Кедми заявил:"А вы уверены, что Путин вам обо ВСЕХ новых разработках вооружений рассказал?"
16 августа, 08:41
Юрий Cordik
64220001
В очередной раз убеждаюсь что западная система образования с ее тестами и возможными вариантами ответов дает свои пагубные всходы в самых неожиданных местах, ну вроде Болтон у него за плечами и колледж нормальный и Йель и вроде с логикой у такого человека должно быть все в порядке, но вещает такую ересь что даже в дошкольных заведениях России дети потешаются. Ну как украв технологию или часть ее, можно обогнать автора технологии на десятилетия, это что значит, что в DARPA одних идиотов держат??? или бездельников с космическими зарплатами, ну так это не проблема РФ это Американская традиция делать нечто непотребное за баснословные деньги (F-117, F-35, Zumwalt и т.п.) , а еще лучше, снять кино про то как они якобы что то сделали и запудрить мозги всему миру, рассказав о своих передовых позициях и прорывах. Хвала Стэнди Кубрику.
16 августа, 08:35
IIschander
3510001
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