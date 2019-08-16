План-капкан. Киев нашел способ выжить без транзита российского газа

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" выразил готовность прекратить транзит российского газа в Европу после окончания контракта с "Газпромом", срок действия которого истекает в этом году. РИА Новости разбирается, что ждет соседнюю страну зимой, если это заявление — не блеф.

Реверсивное движение

Сценарий "нулевого транзита" для "Укртрансгаза" теперь не проблема, уверяют в Киеве. Завершив модернизацию пяти компрессорных станций ("Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар" и "Александровка"), компания за счет новых обвязок способна оперативно перераспределять потоки газа и работать в реверсном режиме.

"Это дает возможность в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов путем транспортировки голубого топлива из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины", — разъяснили в "Укртрансгазе".

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль добавила, что у Киева готов "план Б" на случай остановки транзита, разработанный совместно с США и Польшей. "Мы готовим меморандум по вопросам энергетики, который и будет фундаментом для развития дальнейших действий на двустороннем, трехстороннем уровне", — сообщила она в интервью "BBC News Украина".

Новый меморандум подготовлен с учетом реалий последних трех лет, но предложение "Газпрома" о продлении действующего соглашения на короткий срок все же рассматривается как один из вариантов, уточнила Зеркаль. Напомним, ранее российская сторона неоднократно напоминала, что из-за особенностей европейского законодательства заключить принципиально новый транзитный контракт в этом году уже не получится.

Эксперты уверены: все эти громкие заявления — блеф. Украина пытается продемонстрировать независимость и усилить переговорные позиции на сентябрьской трехсторонней встрече, где представителям России, Украины и ЕС предстоит решить дальнейшую судьбу газового транзита.

Деление на ноль

Специалисты не сомневаются в том, что действующее транзитное соглашение будет продлено. Ведь в противном случае, помимо потери трех миллиардов долларов дохода от перекачки российского газа, Киев попросту останется без топлива посреди зимы.

Дело в том, что уже несколько лет Украина официально не закупает российский газ, а по факту отбирает часть транзитного топлива, оформляя его как приобретенный у европейских трейдеров. Но эта схема уже не выглядит рабочей — в июле генеральный секретарь Европейской ассоциации энерготрейдеров (EFET) Ян ван Акен предупредил главу "Нафтогаза" ("Укртрансгаз" — его дочерняя компания) Андрея Коболева, что если оператор не погасит долги перед трейдерами (4,1 миллиарда гривен, или 145 миллионов евро), никаких коммерческих поставок газа больше не последует.

Что касается собственно европейского реверса, с этим у Киева также возникнут серьезные проблемы, даже на условиях предоплаты. Из-за вероятной задержки запуска "Северного потока — 2" страны ЕС активно наполняют хранилища топливом на случай остановки украинского транзита. И если поставки действительно прекратятся, на Западе зимой введут режим жесткой экономии, чтобы обеспечивать энергией своих потребителей.

Любой дефицит газа в Европе придется компенсировать посредством СПГ, который зимой резко дорожает. Разумеется, ЕС не пожертвует собой ради замерзающей Украины.

Выход есть

Многие аналитики, в том числе украинские, уверены, что рассказы о "плане Б" — не что иное, как самопиар действующего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, под которым давно шатается кресло. По сути, Коболев — единственное препятствие не только для транзита, но и для прямой закупки российского газа на внутренние нужды.

Еще в начале года в ходе встречи с главой "Оппозиционного блока" Юрием Бойко председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российский газовый монополист готов поставлять топливо на Украину на четверть дешевле, чем сейчас.