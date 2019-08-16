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РИА Новости
Туризм

Российские туристы рассказали, на каких курортах они заводят романы

03:19 16.08.2019 (обновлено: 11:39 16.08.2019)
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© Depositphotos / karelnoppeМолодая пара в номере отеля
Молодая пара в номере отеля
© Depositphotos / karelnoppe
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Большинство российских путешественников чаще всего заводили новые романтические знакомства на российских черноморских курортах, чуть менее популярными местами для любовных приключений оказались Турция и Таиланд, сообщает Ostrovok.ru.
Сервис онлайн-бронирования отелей провел опрос среди тысячи туристов. Эксперты интересовались, в каких странах во время отпуска путешественникам удавалось начать романтические отношения.
Выяснилось, что большинство российских путешественников заводили курортные романы на родине.
При этом российским женщинам доводилось начинать романтические отношения в Турции так же часто, как на отечественных курортах (25%). Российские мужчины находили пару в этой стране несколько реже (18%).
Респонденты мужского пола признались, что начать новый роман им нередко удавалось в Азии: 15% туристов делали это на отдыхе в Таиланде. Среди женщин о таком опыте рассказали только 8% респондентов.
На четвертой строчке оказался Кипр — 10% участников опроса рассказали, что влюблялись на отдыхе в этой стране, причем мужчины несколько чаще, чем женщины (10% и 9% соответственно).
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Примерно 9% опрошенных рассказали, что заводили романы в Италии, по 8% респондентов влюблялись в поездках по Испании и Греции.
Реже опрошенным туристам удавалось завести романтические знакомства в Хорватии и Армении — только 4% и 3% респондентов соответственно отдали голоса за эти страны.
Также некоторые туристы рассказали, что пережить романтическое приключение им доводилось в Тунисе и Вьетнаме.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКипрТунис (страна)ВьетнамГрецияТурцияХорватияКраснодарский крайРоссияИталияТаиландИспанияАрмения
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