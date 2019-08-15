СБУ заявила о блокировке контрабанды ювелирных изделий из Крыма

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий с территории Крыма, заявила в четверг пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий с территории Крыма.... Злоумышленники через КПП "Чонгар" переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ювелирные изделия реализовывали под видом произведенных на Украине товаров в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет.

В ведомстве добавили, что во время проведения обысков в Киеве правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором хранились готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы. "В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 миллионов гривен (около 2 миллионов долларов - ред.)", - отметили в пресс-службе.