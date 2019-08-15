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РИА Новости

СБУ заявила о блокировке контрабанды ювелирных изделий из Крыма

23:02 15.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий с территории Крыма, заявила в четверг пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий с территории Крыма.... Злоумышленники через КПП "Чонгар" переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти", - говорится в сообщении.
Здание Службы безопасности Украины в Киеве
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По данным пресс-службы, ювелирные изделия реализовывали под видом произведенных на Украине товаров в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет.
В ведомстве добавили, что во время проведения обысков в Киеве правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором хранились готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы. "В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 миллионов гривен (около 2 миллионов долларов - ред.)", - отметили в пресс-службе.
В Службе безопасности добавили, что продолжается досудебное расследование в уголовном деле по преступлениям, предусмотренных статьями "уклонение от уплаты налогов" и "злоупотребление властью или служебным положением" .
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