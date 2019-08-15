Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке сместить его с должности

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины" (ГБР), представители политсилы считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства, сообщил в четверг глава бюро Роман Труба.

Ранее глава Госбюро расследований заявлял, что против Порошенко и других высокопоставленных лиц расследуется 12 уголовных дел. Труба не исключил, что следующий допрос Порошенко состоится с применением полиграфа.

"Во фракции Порошенко готовят "молнию" в Конституционный суд - представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают конституции Украины. В частности, там считают, что президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность", - написал Труба в Telegram.