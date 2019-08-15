Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке сместить его с должности

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины" (ГБР), представители политсилы считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства, сообщил в четверг глава бюро Роман Труба.
Ранее глава Госбюро расследований заявлял, что против Порошенко и других высокопоставленных лиц расследуется 12 уголовных дел. Труба не исключил, что следующий допрос Порошенко состоится с применением полиграфа.
12 августа, 12:17РИА НовостиПорошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
"Во фракции Порошенко готовят "молнию" в Конституционный суд - представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают конституции Украины. В частности, там считают, что президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность", - написал Труба в Telegram.
Он назвал такую логику "очень политической". "Поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 дел, участником которых он является, нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть вот такой странный", - отметил он.
7 августа, 08:51Сказано в эфире - Радио SputnikПорошенко вернулся. Что ждет его на Украине?Петр Порошенко ночью возвратился на Украину, где за время его отсутствия на него было заведено новое уголовное дело. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин предположил в эфире радио Sputnik, что предпримет в этой связи бывший украинский президент.