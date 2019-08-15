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РИА Новости

Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке сместить его с должности

21:48 15.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины" (ГБР), представители политсилы считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства, сообщил в четверг глава бюро Роман Труба.
Ранее глава Госбюро расследований заявлял, что против Порошенко и других высокопоставленных лиц расследуется 12 уголовных дел. Труба не исключил, что следующий допрос Порошенко состоится с применением полиграфа.
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"Во фракции Порошенко готовят "молнию" в Конституционный суд - представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают конституции Украины. В частности, там считают, что президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность", - написал Труба в Telegram.
Он назвал такую логику "очень политической". "Поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 дел, участником которых он является, нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть вот такой странный", - отметил он.
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