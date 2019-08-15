Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов. Так, индекс Dow Jones показал накануне максимальное падение в 2019 году.

Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США

Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США

Лидер списка Forbes Джефф Безос потерял 3,5 миллиарда долларов, глава Facebook Марк Цукерберг — 3,2 миллиарда, а гендиректор компании LVMH Бернара Арно — около трех миллиардов.

По данным издания, падение акций не сказалось на состоянии лишь одного бизнесмена, входящего в десятку Forbes, — бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.