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РИА Новости

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

21:30 15.08.2019 (обновлено: 22:25 15.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты долларов США
Банкноты долларов США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов. Так, индекс Dow Jones показал накануне максимальное падение в 2019 году.
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Лидер списка Forbes Джефф Безос потерял 3,5 миллиарда долларов, глава Facebook Марк Цукерберг — 3,2 миллиарда, а гендиректор компании LVMH Бернара Арно — около трех миллиардов.
По данным издания, падение акций не сказалось на состоянии лишь одного бизнесмена, входящего в десятку Forbes, — бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.
В начале августа из-за падения на финансовых рынках 500 богатейших бизнесменов в совокупности лишились почти 118 миллиардов долларов. Тогда издание Bloomberg объяснило резкий обвал обострением торговых отношений Китая и США.
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СШАЭкономика
Популярные комментарии
Да ничего они не потеряли, просто пресса падка на жёлтые заголовки. Упала капитализация, но капитализация это не деньги. Они как владели заводами-газетами-параходами так и владеют, ничего не изменилось.
15 августа, 23:32
Будущее Страны
5012006
Это ж не реальные деньги... рейтинги, акции. Пузырь они потеряли.
15 августа, 22:16
Alexey Pervenkov
4932000
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