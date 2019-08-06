Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg

В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов. В частности, основатель Amazon Джефф Безос потерял почти 3,5 миллиарда долларов, президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно — четыре миллиарда, а основатель Facebook Марк Цукерберг — 2,7 миллиарда долларов, сообщил Forbes

Обвал на рынках Bloomberg объяснил обострением торговых отношений Китая и США.

Первого августа Дональд Трамп заявил, что с сентября Вашингтон введет пошлину в десять процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Спустя несколько дней Народный банк КНР опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. В ответ на это Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой. Американское ведомство также намерено обратиться во Всемирную торговую организацию.