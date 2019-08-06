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РИА Новости

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

16:40, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты долларов США
Банкноты долларов США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов. В частности, основатель Amazon Джефф Безос потерял почти 3,5 миллиарда долларов, президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно — четыре миллиарда, а основатель Facebook Марк Цукерберг — 2,7 миллиарда долларов, сообщил Forbes.
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Чего вы статью лайкаете, вам их совсем не жалко что ли?!!
6 августа, 17:05
Артур П.
1312921111
Это все цветочки, ягодки будут после Йеллоустоуна.
6 августа, 16:44
MYMake Yellowstone Great Again
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