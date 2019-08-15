В Казахстане эвакуировали россиянку, пострадавшую при сходе лавины в горах

Вертолет во время посадки у озера Акаем, где проходит туристический маршрут к горе Белуха. Архивное фото

Вертолет во время посадки у озера Акаем, где проходит туристический маршрут к горе Белуха

АЛМА-АТА, 15 авг – РИА Новости. Спасатели Восточно-Казахстанской области в четверг эвакуировали на вертолете гражданку России, получившую травму при сходе лавины во время восхождения на гору Белуха, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС).

"Группа альпинистов из Российской Федерации проводила восхождение на гору Белуха. В результате самопроизвольного схода лавин одну из участниц группы - 63-летнюю жительницу Тюмени зацепило потоком снега. Женщина осталась жива, однако получила различные ушибы и травмы", - говорится в сообщении на сайде ведомства.

По данным пресс-службы, у пострадавшей диагностировали перелом руки, движение группы было остановлено. Для оказания помощи на вертолете МИ-8 выдвинулась группа спасателей и медиков.