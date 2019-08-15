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РИА Новости

В Казахстане эвакуировали россиянку, пострадавшую при сходе лавины в горах

20:46 15.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет во время посадки у озера Акаем, где проходит туристический маршрут к горе Белуха
Вертолет во время посадки у озера Акаем, где проходит туристический маршрут к горе Белуха
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет во время посадки у озера Акаем, где проходит туристический маршрут к горе Белуха. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 авг – РИА Новости. Спасатели Восточно-Казахстанской области в четверг эвакуировали на вертолете гражданку России, получившую травму при сходе лавины во время восхождения на гору Белуха, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС).
"Группа альпинистов из Российской Федерации проводила восхождение на гору Белуха. В результате самопроизвольного схода лавин одну из участниц группы - 63-летнюю жительницу Тюмени зацепило потоком снега. Женщина осталась жива, однако получила различные ушибы и травмы", - говорится в сообщении на сайде ведомства.
По данным пресс-службы, у пострадавшей диагностировали перелом руки, движение группы было остановлено. Для оказания помощи на вертолете МИ-8 выдвинулась группа спасателей и медиков.
На борту вертолета медики Центра медицины катастроф осмотрели пострадавшую и наложили шину. После этого ее транспортировали в больницу города Усть-Каменогорск (административный центр региона). Остальные участники группы вернулись в свой лагерь.
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