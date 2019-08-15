Знаменитости восхищаются пилотами, которые спасли 233 человека

Максим Галкин
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Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолёт с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа. Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина! 👏🏻👏🏻👏🏻 Самолёт летел из Москвы, при взлёте в двигатели попала стая птиц. Фотографии пилотов и момент посадки дальше в карусели.
Дарья Мороз
Мария Кожевникова
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Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. Лайнер, на борту которого находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом из Москвы в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся. В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Все живы ! Пилоты настоящие герои !!!
Гарик Харламов
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#Спасибо 🙏🏻 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, в Вашем лице хочу поблагодарить ещё и других героев, о которых я читаю на @p0dvigi каждый день. Мужчины, Женщины, мальчики, девочки, разных национальностей, профессий , но с огромным, храбрым сердцем! Именно Вы, каждый день заставляете наша планету крутиться в нужном направлении! #герои
Григорий Лепс
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Это подвиг русского духа, силы воли и желания выжить и при этом спасти людей, чья жизнь в твоих руках. Это подвиг настоящих мужчин, чьё мастерство и профессионализм вызывает восхищение. Абсолютно уверен, что эти люди достойны высшей награды нашего великого государства. Жму руку и считаю, что их подвиг будут помнить не только находившиеся на борту люди, которые обязаны им своей жизнью, но и их родные и близкие. Лепс #самолет#уральскиеавиалинии#жесткаяпосадка#герои#жуковский
Лера Кудрявцева
Гоша Куценко
Юлия Пересильд
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Все-таки чудеса бывают, но бывает , что эти Чудеса делают Люди🌈Дамир Юсупов, Георгий Мурзин - вы герои ! 🌈вы спасли сегодня столько людей, детей...🌈 до слез... столько семей спасли от горя. Спасибо вам! Спасибо! Всем пассажирам сил , ибо даже не могу представить, что они пережили...
Николай Басков
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Это пилот Дамир Юсупов которому просто обязаны присвоить звание герой России , сегодня он спас 233 жизни, сумев мастерски посадить самолёт без шасси с отказавшим двигателем прямо на кукурузном поле 👏🏼👍🏻Спасибо, Великий пилот Подробнее по ссылке в сторис ☝🏻 #kpru