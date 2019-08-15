Знаменитости восхищаются пилотами, которые спасли 233 человека

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости . Российские звезды делают посты в инстаграме, в которых восхищаются мастерством пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

Летчикам, экстренно посадившим в кукурузном поле в Подмосковье самолет, после того как в двигатели попали птицы, удалось спасти 233 человека.