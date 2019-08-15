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РИА Новости
Культура

Знаменитости восхищаются пилотами, которые спасли 233 человека

20:38 15.08.2019
160527
Пресс-конференция пилотов A321 в аэропорту Жуковский
Пресс-конференция пилотов A321 в аэропорту Жуковский
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российские звезды делают посты в инстаграме, в которых восхищаются мастерством пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.
Летчикам, экстренно посадившим в кукурузном поле в Подмосковье самолет, после того как в двигатели попали птицы, удалось спасти 233 человека.

Максим Галкин

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Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолёт с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа. Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина! 👏🏻👏🏻👏🏻 Самолёт летел из Москвы, при взлёте в двигатели попала стая птиц. Фотографии пилотов и момент посадки дальше в карусели.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Дарья Мороз

Мария Кожевникова

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Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. Лайнер, на борту которого находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом из Москвы в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся. В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Все живы ! Пилоты настоящие герои !!!

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Гарик Харламов

Григорий Лепс

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Это подвиг русского духа, силы воли и желания выжить и при этом спасти людей, чья жизнь в твоих руках. Это подвиг настоящих мужчин, чьё мастерство и профессионализм вызывает восхищение. Абсолютно уверен, что эти люди достойны высшей награды нашего великого государства. Жму руку и считаю, что их подвиг будут помнить не только находившиеся на борту люди, которые обязаны им своей жизнью, но и их родные и близкие. Лепс #самолет#уральскиеавиалинии#жесткаяпосадка#герои#жуковский

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

Лера Кудрявцева

Гоша Куценко

Юлия Пересильд

Николай Басков

Сергей Лазарев

48710532935
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