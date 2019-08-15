В Петербурге автобус наехал на стоявшую на месте машину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Три человека пострадали в результате наезда маршрутного автобуса на стоящий автомобиль в Красносельском районе в Петербурге, сообщает пресс-служба управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Водитель маршрутного автобуса совершил наезд на стоящее транспортное средство на проспекте Ленина, 5. В результате пострадали три пассажира", - говорится в сообщении.

"Женщина 54 года в среднем состоянии с сотрясением головного мозга и переломом носа, женщина 44 лет в удовлетворительном состоянии и мужчина 26 лет в удовлетворительном состоянии доставлены в медицинские учреждение", - уточнили в ГИБДД.