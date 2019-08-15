Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T19:09Z
https://ria.ru/20190815/1557550137.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155737/08/1557370839_0:91:3077:1822_1036x0_80_0_0_a987681caca8c9ffef144534b054682c.jpg
РИА Новости

В Петербурге автобус наехал на стоявшую на месте машину

19:09 15.08.2019
278
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Три человека пострадали в результате наезда маршрутного автобуса на стоящий автомобиль в Красносельском районе в Петербурге, сообщает пресс-служба управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"Водитель маршрутного автобуса совершил наезд на стоящее транспортное средство на проспекте Ленина, 5. В результате пострадали три пассажира", - говорится в сообщении.
ДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
8 августа, 11:46РИА Новости
Уголовное дело завели после смертельного ДТП с автобусом в Долгопрудном
"Женщина 54 года в среднем состоянии с сотрясением головного мозга и переломом носа, женщина 44 лет в удовлетворительном состоянии и мужчина 26 лет в удовлетворительном состоянии доставлены в медицинские учреждение", - уточнили в ГИБДД.
Из видео, размещенного в социальных сетях, видно, как маршрутный автобус ПАЗ стоит на обочине, врезавшись одним боком в металлическое ограждение, разделяющее встречные полосы.
101002
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Командир A321 оценил действия при посадке самолета в Подмосковье
РИА
Новости
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат предложил приравнять скандальный сайт "Миротворец" к террористам
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
В Крыму осудили внесение посадившего А321 экипажа в базу "Миротворца"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Чечне шесть человек погибли при столкновении двух машин
Лента
новостей
Персидский залив
Эксперт оценил тенденции развития кризиса в Персидском заливе
Полиция
Полиция ведет переговоры с мужчиной, стрелявшим в магазине в Котельниках
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Бортпроводник рассказала о действиях пассажиров при экстренной посадке А321
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Кировской области зарезала двухлетнего сына
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Французские эксперты помогут в расследовании инцидента с А321 в Подмосковье
Беременность
Эксперт рассказал о проблемах доступа к страховкам инвалидов и беременных
Член комитета Совета Федерации РФ Екатерина Лахова
В Совфеде предложили провести анализ данных о несовершеннолетних мамах
Город Аден, Йемен
МИД Йемена заявил о прекращении работы в Адене из-за действий сепаратистов
Автомобили скорой помощи в аэропорту Жуковский
Число пострадавших в результате жесткой посадки А321 возросло до 75 человек
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" отменили рейсы Новосибирск — Москва
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
В теле стрелка из Дейтона нашли следы наркотиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
07:59Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург
07:48Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
07:46"Уральские авиалинии" отменили рейсы Новосибирск — Москва
Лента новостейМолния