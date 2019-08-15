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РИА Новости

В субботу движение в центре Москвы перекроют из-за митинга на тему выборов

19:06 15.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Внешэкономбанка РФ. Архивное фото
Здание Внешэкономбанка РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Внешэкономбанка РФ. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Временные ограничения движения введут в субботу, 17 августа, в центре Москвы в связи с митингом на тему выборов в Мосгордуму, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали акцию партии КПРФ на 17 августа. По данным столичного департамента безопасности и противодействия коррупции, проведение митинга согласовано на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
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"В субботу перекроют проспект Академика Сахарова из-за митинга", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте московского транспорта.
Уточняется, что временно ограничено будет движение на проспекте Академика Сахарова в районе дома 9 с 02.00 до 07.00, будут перекрыты крайние левые полосы в каждом направлении. Кроме этого, будет полностью перекрыт участок от Докучаева переулка до Садового кольца с 07.00 до 18.00. Также перекроют движение на улице Маши Порываевой от улицы Каланчевской до Докучаева переулка.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Однако позже Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и ОИК его зарегистрировал. Выборы пройдут 8 сентября.
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