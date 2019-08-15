В субботу движение в центре Москвы перекроют из-за митинга на тему выборов

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Временные ограничения движения введут в субботу, 17 августа, в центре Москвы в связи с митингом на тему выборов в Мосгордуму, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали акцию партии КПРФ на 17 августа. По данным столичного департамента безопасности и противодействия коррупции, проведение митинга согласовано на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

"В субботу перекроют проспект Академика Сахарова из-за митинга", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте московского транспорта.

Уточняется, что временно ограничено будет движение на проспекте Академика Сахарова в районе дома 9 с 02.00 до 07.00, будут перекрыты крайние левые полосы в каждом направлении. Кроме этого, будет полностью перекрыт участок от Докучаева переулка до Садового кольца с 07.00 до 18.00. Также перекроют движение на улице Маши Порываевой от улицы Каланчевской до Докучаева переулка.