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РИА Новости

В команде Зеленского разработают план по "возвращению" Крыма и Донбасса

18:15 15.08.2019 (обновлено: 21:49 15.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
По словам чиновника, рабочая группа уже начала обсуждать план по "возвращению" неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, а также российского полуострова. В частности, Киев собирается разработать "концепцию переходного правосудия", основанную на нормах и принципах международного гуманитарного и международного уголовного права.
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Политик о "хорватском сценарии" для Донбасса: захват и подавлениеУкраинский дипломат предложил "хорватский сценарий" для реинтеграции Донбасса. Предложенный вариант противоречит Минским соглашениям, напомнил в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Кроме того, один из приоритетов — наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", — написал Рябошапка в фейсбуке.
Основные направления деятельности группы украинские власти планируют представить в ближайшее время, а первый пакет конкретных инициатив — к 2020 году.
Крым и Симферополь стали российскими регионами после референдума в 2014 году. Российские политики призывали не воспринимать всерьез заявления Киева о "возвращении" полуострова. Как отметил президент Владимир Путин, вопрос закрыт окончательно.
В ходе военной операции украинских властей против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, по последним данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.
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Реинтеграция — объединение того, что когда-то распалось. Ну Крым уже успешно реинтегрирован, с Донбассом пока сложнее, но судя по тому, что творит все эти годы Киев, то и там всё закончится полной реинтеграцией Донбасса с Россией.
15 августа, 18:43
Себекхотеп III
10560004
Забудьте !!!
15 августа, 18:19
Сосед Соседов
8830006
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