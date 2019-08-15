В команде Зеленского разработают план по "возвращению" Крыма и Донбасса

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка . Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.

По словам чиновника, рабочая группа уже начала обсуждать план по "возвращению" неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, а также российского полуострова. В частности, Киев собирается разработать "концепцию переходного правосудия", основанную на нормах и принципах международного гуманитарного и международного уголовного права.

"Кроме того, один из приоритетов — наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", — написал Рябошапка в фейсбуке.

Основные направления деятельности группы украинские власти планируют представить в ближайшее время, а первый пакет конкретных инициатив — к 2020 году.

Крым и Симферополь стали российскими регионами после референдума в 2014 году. Российские политики призывали не воспринимать всерьез заявления Киева о "возвращении" полуострова. Как отметил президент Владимир Путин, вопрос закрыт окончательно.