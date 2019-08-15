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РИА Новости

Трамп призвал запретить мусульманкам из конгресса США посещать Палестину

17:34 15.08.2019 (обновлено: 18:20 15.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался против визита на оккупированные палестинские территории двух конгрессвуман-мусульманок, демократов Ильхан Омар от штата Миннесота и Рашиды Тлаиб от Мичигана.
"Если Израиль позволит визит членов палаты представителей Омар и Тлаиб, это покажет огромную слабость. Они ненавидят Израиль и весь еврейский народ, и нельзя сказать или сделать ничего, чтобы изменить их убеждения. Миннесоте и Мичигану будет трудно их переизбрать. Они просто позорище!" - написал Трамп в Twitter.
Президент США не имеет права запрещать членам конгресса поездки за рубеж.
Трамп давно враждует в соцсетях с Омар и Тлаиб, а также с другими их союзниками в конгрессе. Президент США обвиняет обеих конгрессвуман в антисемитизме, а они его - в расизме и предвзятом отношении к мусульманам.
Ранее Омар и Тлаиб заявили, что хотят посетить оккупированный Израилем Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, который палестинцы считают своей столицей. Обе конгрессвуман поддерживают идею бойкота Израиля за его политику в отношении палестинцев. Телевидение Израиля сообщило, что власти приняли решение о запрете на въезд Омар и Тлаиб. При этом неназванный чиновник в Иерусалиме сказал агентству Рейтер, что запрет на въезд лишь изучается.
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Новости - Религия и мировоззрениеДональд ТрампКонгресс СШАПалестинаСШАTwitterИзраильВ мире
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