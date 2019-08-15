Трамп призвал запретить мусульманкам из конгресса США посещать Палестину

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался против визита на оккупированные палестинские территории двух конгрессвуман-мусульманок, демократов Ильхан Омар от штата Миннесота и Рашиды Тлаиб от Мичигана.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 августа 2019 г.

"Если Израиль позволит визит членов палаты представителей Омар и Тлаиб, это покажет огромную слабость. Они ненавидят Израиль и весь еврейский народ, и нельзя сказать или сделать ничего, чтобы изменить их убеждения. Миннесоте и Мичигану будет трудно их переизбрать. Они просто позорище!" - написал Трамп в Twitter.

Президент США не имеет права запрещать членам конгресса поездки за рубеж.

Трамп давно враждует в соцсетях с Омар и Тлаиб, а также с другими их союзниками в конгрессе. Президент США обвиняет обеих конгрессвуман в антисемитизме, а они его - в расизме и предвзятом отношении к мусульманам.