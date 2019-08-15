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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома ответил Зюганову на требование отставки

17:18 15.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗаседание Московской городской избирательной комиссии
Заседание Московской городской избирательной комиссии
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил журналистам, что стаж не может стать показателем для ухода в отставку.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поддерживает требование кандидатов от партии в Мосгордуму отправить Горбунова в отставку. По данным сайта Мосгоризбиркома, Горбунов работает в составе городской избирательной комиссии с 1993 года.
"Вы спросите у господина Зюганова, сколько лет он своей руководит партией, являясь депутатом Государственной думы. Думаю, что стаж - не показатель", - сказал Горбунов на пресс-конференции.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
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При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуВалентин ГорбуновСергей МитрохинКПРФЯблокоМосковская городская думаГеннадий ЗюгановМоскваРоссияПолитика
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