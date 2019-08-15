Трамп рассказал, что поможет прекратить протесты в Гонконге

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что протесты в Гонконге могут прекратиться, если председатель КНР Си Цзиньпин лично встретится с протестующими.

"Если председатель Си встретится лично и непосредственно с протестующими, то будет радостный и счастливый конец проблеме в Гонконге. Я не сомневаюсь!", - написал Трамп в Twitter.

При этом он процитировал свою запись, сделанную накануне, где он высоко отозвался о личных качествах Си Цзиньпина и предположил, что личная встреча поможет решить проблему с протестами. МИД КНР ранее в ответ на это заявление выразил надежду, что США сдержат своё слово и не будут советовать, что делать Китаю с Гонконгом.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.