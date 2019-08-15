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РИА Новости

Трамп рассказал, что поможет прекратить протесты в Гонконге

17:11 15.08.2019 (обновлено: 17:32 15.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что протесты в Гонконге могут прекратиться, если председатель КНР Си Цзиньпин лично встретится с протестующими.
"Если председатель Си встретится лично и непосредственно с протестующими, то будет радостный и счастливый конец проблеме в Гонконге. Я не сомневаюсь!", - написал Трамп в Twitter.
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При этом он процитировал свою запись, сделанную накануне, где он высоко отозвался о личных качествах Си Цзиньпина и предположил, что личная встреча поможет решить проблему с протестами. МИД КНР ранее в ответ на это заявление выразил надежду, что США сдержат своё слово и не будут советовать, что делать Китаю с Гонконгом.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
Власти Китая на фоне ситуации в городе и в ответ на комментарии американских политиков неоднократно призывали США не вмешиваться в дела Гонконга.
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