Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T17:09Z
https://ria.ru/20190815/1557546120.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155361/57/1553615780_0:237:720:642_1036x0_80_0_0_1200388bfb6e75efde46bed9d3ac79e1.jpg
РИА Новости

Экс-замглавы администрации Януковича подал в суд на Порошенко

17:09 15.08.2019
589
© Фото : страница в Facebook Андрея ПортногоБывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь
© Фото : страница в Facebook Андрея Портного
КИЕВ, 15 авг – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что подал иск о защите чести и деловой репутации к бывшему президенту Украины Петру Порошенко, его партии "Европейская солидарность", а также телеканалу "Прямой" за распространение неправдивой информации.
"Это иск за тупость... Пётр Алексеевич, жду в суде вас, вашу воровскую партию и ваш… телеканал. О дате заседания сообщу дополнительно", - написал Портнов в четверг в своем Telegram-канале.
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
13 августа, 18:41РИА Новости
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Он также опубликовал фотокопию иска, в котором говорится, что сайт "Европейской солидарности" и телеканал "Прямой" разместили публикацию, в которой содержится недостоверная информация. В частности, в публикации приводятся слова Порошенко, который обвинил Портнова в передаче материалов "дела моряков" российской стороне.
Портнов заявил, что эта информация не соответствует действительности, а также порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Юрист в суде требует от партии и телеканала опровергать распространённую ранее информацию.
2020000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеАндрей Портнов (политик)Виктор ЯнуковичВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, что поможет прекратить протесты в Гонконге
РИА
Новости
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат предложил приравнять скандальный сайт "Миротворец" к террористам
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД раскритиковал обвинения в адрес России в запугивании семей пилотов НАТО
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД раскритиковал увязку продления ДСНВ с испытаниями гиперзвуковых ракет
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Россия подписала договор с Венесуэлой о визитах военных кораблей
Заседание Московской городской избирательной комиссии
Глава Мосгоризбиркома ответил Зюганову на требование отставки
Зал судебных заседаний
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
Депутат прокомментировал новую методику по установке дорожных камер
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В Росавиации рассказали о состоянии пилотов севшего в поле А321
Здание Министерства иностранных дел РФ
США пытаются уклониться от продления СНВ, заявили в МИД
Флаг Израиля
Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США
Полиция в городе Кёльн
В Кельне более восьми тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
Лента новостейМолния