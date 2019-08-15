Экс-замглавы администрации Януковича подал в суд на Порошенко

КИЕВ, 15 авг – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что подал иск о защите чести и деловой репутации к бывшему президенту Украины Петру Порошенко, его партии "Европейская солидарность", а также телеканалу "Прямой" за распространение неправдивой информации.
"Это иск за тупость... Пётр Алексеевич, жду в суде вас, вашу воровскую партию и ваш… телеканал. О дате заседания сообщу дополнительно", - написал Портнов в четверг в своем Telegram-канале.
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Он также опубликовал фотокопию иска, в котором говорится, что сайт "Европейской солидарности" и телеканал "Прямой" разместили публикацию, в которой содержится недостоверная информация. В частности, в публикации приводятся слова Порошенко, который обвинил Портнова в передаче материалов "дела моряков" российской стороне.
Портнов заявил, что эта информация не соответствует действительности, а также порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Юрист в суде требует от партии и телеканала опровергать распространённую ранее информацию.