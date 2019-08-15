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РИА Новости

В Самарской области осудили членов банды, похищавших детей

16:32 15.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Суд приговорил к реальным срокам заключения членов банды, которые похищали детей в Самарской области и вымогали деньги за их возвращение, сообщает в четверг СУСК по региону.
По данным ведомства, в 2015-2017 годах Руслан Бакиев, отбывающий наказание в исправительной колонии в Самарской области, организовал преступную группу для похищений детей и вымогательства денег с родителей за их освобождение. В состав группы Бакиев вовлек свою знакомую Екатерину Косареву, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. Также к участию в группе привлекались Амир Абдурахманов, Роман Толмачев, Андрей Бахтеев, Рамази Нагиев и Иван Фролов, но, по данным СУСК, их полностью не посвящали в цели и задачи преступлений.
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С декабря 2017 года по январь 2018 года банда, по информации ведомства, совершила два преступления. Так, с 15 по 19 января 2018 года члены группы в Тольятти попытались похитить мальчика 2016 года рождения, а 24 января 2018 года в Кинеле они похитили мальчика 2013 года рождения, потребовав за его возвращение у матери 2 миллиона рублей. В тот же день банда была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
"Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года в исправительной колонии особого режима, Косыревой - 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Абдурахманову - 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Толмачеву - 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Бахтееву - 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Нагиеву - 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Фролову - 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
История похищенных детей, возвращенных в Россию
24 июля, 17:32Социальный навигатор
История похищенных детей, возвращенных в Россию
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