В Самарской области осудили членов банды, похищавших детей

САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Суд приговорил к реальным срокам заключения членов банды, которые похищали детей в Самарской области и вымогали деньги за их возвращение, сообщает в четверг СУСК по региону.

По данным ведомства, в 2015-2017 годах Руслан Бакиев, отбывающий наказание в исправительной колонии в Самарской области, организовал преступную группу для похищений детей и вымогательства денег с родителей за их освобождение. В состав группы Бакиев вовлек свою знакомую Екатерину Косареву, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. Также к участию в группе привлекались Амир Абдурахманов, Роман Толмачев, Андрей Бахтеев, Рамази Нагиев и Иван Фролов, но, по данным СУСК, их полностью не посвящали в цели и задачи преступлений.

С декабря 2017 года по январь 2018 года банда, по информации ведомства, совершила два преступления. Так, с 15 по 19 января 2018 года члены группы в Тольятти попытались похитить мальчика 2016 года рождения, а 24 января 2018 года в Кинеле они похитили мальчика 2013 года рождения, потребовав за его возвращение у матери 2 миллиона рублей. В тот же день банда была задержана сотрудниками правоохранительных органов.