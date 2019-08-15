Валуев предложил создать в Петербурге пункты приема стекла и макулатуры

Помогая планете: экопривычки на каждый день Состояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.