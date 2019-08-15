Валуев предложил создать в Петербурге пункты приема стекла и макулатуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Сеть стационарных пунктов приема вторсырья у населения, включая стекло и макулатуру, может быть организована в Санкт-Петербурге, сообщил экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
"Моя помощница…, вдохновившись практикой Нижнего Новгорода по созданию экопунктов, предложила реализовать такой же проект в Санкт-Петербурге. Проект предполагает организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья (пластик, металл, макулатура, стекло) от населения", - написал Валуев в своем официальном аккаунте в Instagram.
Он уточнил, что в пределах города предполагается организовать от 50 до 200 таких пунктов, которые, по его мнению, должны находиться "в пешей доступности".
По его словам, эту инициативу уже поддержали власти Петербурга - вице-губернатор Любовь Совершаева. "В ближайшее время профильные комитеты займутся разработкой проектов", - сообщил Валуев.
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