Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T16:04Z
https://ria.ru/20190815/1557543080.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155056/00/1550560045_0:205:2994:1889_1036x0_80_0_0_002e2818a6d7d5c08708bb6b20e6f70f.jpg
РИА Новости

Валуев предложил создать в Петербурге пункты приема стекла и макулатуры

16:04 15.08.2019
287
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНиколай Валуев
Николай Валуев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Сеть стационарных пунктов приема вторсырья у населения, включая стекло и макулатуру, может быть организована в Санкт-Петербурге, сообщил экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
"Моя помощница…, вдохновившись практикой Нижнего Новгорода по созданию экопунктов, предложила реализовать такой же проект в Санкт-Петербурге. Проект предполагает организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья (пластик, металл, макулатура, стекло) от населения", - написал Валуев в своем официальном аккаунте в Instagram.
Он уточнил, что в пределах города предполагается организовать от 50 до 200 таких пунктов, которые, по его мнению, должны находиться "в пешей доступности".
По его словам, эту инициативу уже поддержали власти Петербурга - вице-губернатор Любовь Совершаева. "В ближайшее время профильные комитеты займутся разработкой проектов", - сообщил Валуев.
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
10 декабря 2018, 12:54Экология
Помогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.
2070201
Обсудить 1
Николай ВалуевСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
РИА
Новости
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Самолет А321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
Старый город в Риге
Посольство России высмеяло Латвию из-за реакции на передачу "России 24"
Лента
новостей
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Эксперты рассказали, когда доллар будет стоить 70 рублей
Российская подводная лодка проекта 941 Акула
Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском
Президент США Дональд Трамп
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
Люди отдыхают на набережной в Ялте
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"
Арктика
Ученые обнаружили микрочастицы пластика в арктическом льду
Скала Шаманка и мыс Бурхан на острове Ольхон
Китайская газета поставила неутешительный диагноз Байкалу
Юрий Шатунов
Шатунов отказался от исполнения песен "Белые розы" и "Седая ночь"
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
В Турции продавцы предлагают ограничить систему "все включено"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
Лента новостейМолния