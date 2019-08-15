Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лондон ввел запрет на поставки подводных погружаемых аппаратов в Россию, Лондон ввел запрет на поставки подводных погружаемых аппаратов в Россию, сообщается на сайте британского управления по контролю за экспортом.

Согласно документу, ограничения коснутся готовой продукции, программного обеспечения и технологий.

Свое решение Великобритания объясняет способностью Москвы получить доступ к подводным кабелям и "повредить" их.

"Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны ослабить риски", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули, в свою очередь, российские эксперты, несмотря на то что в теории у России есть возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, заявления о том, что Москва и правда планирует это сделать, — плод воображения британского Генштаба.

В прошлом году командование НАТО также сообщало, что безопасность подводных коммуникаций может оказаться под угрозой из-за "активности" российских подлодок.