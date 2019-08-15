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РИА Новости

Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию

15:35 15.08.2019 (обновлено: 20:13 15.08.2019)
20904
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДизель-электрическая подводная лодка Б-271 "Колпино"
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лондон ввел запрет на поставки подводных погружаемых аппаратов в Россию, сообщается на сайте британского управления по контролю за экспортом.
Согласно документу, ограничения коснутся готовой продукции, программного обеспечения и технологий.
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Свое решение Великобритания объясняет способностью Москвы получить доступ к подводным кабелям и "повредить" их.

"Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны ослабить риски", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули, в свою очередь, российские эксперты, несмотря на то что в теории у России есть возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, заявления о том, что Москва и правда планирует это сделать, — плод воображения британского Генштаба.
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В прошлом году командование НАТО также сообщало, что безопасность подводных коммуникаций может оказаться под угрозой из-за "активности" российских подлодок.
По мнению членов Североатлантического альянса, российские военные "проявляют интерес к подводной инфраструктуре НАТО" — в частности, к каналам связи между США и Европой.
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На дне
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НАТОВеликобританияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Почему "Велико" британия? Просто Британия. Небольшой островок.
15 августа, 15:54
llevone2017
106160004
Уже не знают как вывернуться, чтобы нагадить России. Это уже стало одержимостью и потому причины становятся все бредовее и надуманность их очевидна.
15 августа, 16:06
ggoldmikron
11560004
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