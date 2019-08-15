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РИА Новости

На Урале создадут инновационный центр по типу "Сколково"

15:32 15.08.2019 (обновлено: 15:37 15.08.2019)
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© МоскомархитектураПарк в инноцентре "Сколково"
Парк в инноцентре Сколково
© Москомархитектура
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Инновационный научно-технологический центр "Татищев" будет создан в Екатеринбурге по типу "Сколково", на его создание до 2028 года будет направлено около 24 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.
"Инновационный научно-технологический центр, который будет носить имя "Татищев". Эта заявка подготовлена в рамках 216-го федерального закона. Она предусматривает создание научно-технологической долины, наподобие той, что создана в "Сколково".... Резидентами этой долины будут крупнейшие предприятия, которые занимаются прикладными технологическими исследованиями", - сказал ректор.
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Он добавил, что уже сейчас есть список из 20 резидентов центра, которые подтвердили свое участие.
"Вместе с Российским технологическим агентством и правительством Свердловской области мы подготовили такую заявку. Она передана дальше, в министерство экономического развития. После согласования с Минпромом и министерством науки и высшего образования она пойдет в правительство РФ для того, чтобы было подготовлено соответствующее постановление", - отметил Кокшаров.
Предполагается, что на создание такой долины до 2028 года будет выделено около 24 миллиардов рублей инвестиций, из них чуть меньше половины составят инвестиции бюджетов всех уровней, уточнил ректор.
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"Основная часть пойдет за счет предприятий. Из федерального бюджета будет выделено около 5 миллиардов рублей. Эти деньги, в основном, пойдут на создание необходимой инфраструктуры, поскольку площадкой для реализации этого проекта будет федеральная земля – тот участок, который выделен под развитие университета в районе Шарташа. Все резиденты, которые будут там расположены, - это, в основном, центры исследований и разработок предприятий", - сообщил Кокшаров.
Он добавил, что резиденты будут пользоваться особыми правами, как в "Сколково". Это льготы по налогам, меры поддержки со стороны федерального, областного правительства, муниципалитета.
"Это серьезная возможность для того, чтобы осуществить мощный рывок в области инновационно-технологического развития. Это доведение фундаментальных и прикладных исследований, которые делаются в университетах и академиях наук, до конечного продукта", - сказал Кокшаров.
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Сколково (деревня)Уральский федеральный университетСколковоЭкономика
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