На Урале создадут инновационный центр по типу "Сколково"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Инновационный научно-технологический центр "Татищев" будет создан в Екатеринбурге по типу "Сколково", на его создание до 2028 года будет направлено около 24 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.

"Инновационный научно-технологический центр, который будет носить имя "Татищев". Эта заявка подготовлена в рамках 216-го федерального закона. Она предусматривает создание научно-технологической долины, наподобие той, что создана в "Сколково".... Резидентами этой долины будут крупнейшие предприятия, которые занимаются прикладными технологическими исследованиями", - сказал ректор.

Он добавил, что уже сейчас есть список из 20 резидентов центра, которые подтвердили свое участие.

"Вместе с Российским технологическим агентством и правительством Свердловской области мы подготовили такую заявку. Она передана дальше, в министерство экономического развития. После согласования с Минпромом и министерством науки и высшего образования она пойдет в правительство РФ для того, чтобы было подготовлено соответствующее постановление", - отметил Кокшаров.

Предполагается, что на создание такой долины до 2028 года будет выделено около 24 миллиардов рублей инвестиций, из них чуть меньше половины составят инвестиции бюджетов всех уровней, уточнил ректор.

"Основная часть пойдет за счет предприятий. Из федерального бюджета будет выделено около 5 миллиардов рублей. Эти деньги, в основном, пойдут на создание необходимой инфраструктуры, поскольку площадкой для реализации этого проекта будет федеральная земля – тот участок, который выделен под развитие университета в районе Шарташа. Все резиденты, которые будут там расположены, - это, в основном, центры исследований и разработок предприятий", - сообщил Кокшаров.

Он добавил, что резиденты будут пользоваться особыми правами, как в "Сколково". Это льготы по налогам, меры поддержки со стороны федерального, областного правительства, муниципалитета.