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РИА Новости

Прокуратура проверяет инцидент с затонувшим на Кубани судном

15:28 15.08.2019 (обновлено: 15:58 15.08.2019)
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© Youtube канал " Краснодарские Известия"Стоп-кадр видео пожара на рыболовецком судне в районе поселка Джубга в Краснодарском крае
Стоп-кадр видео пожара на рыболовецком судне в районе поселка Джубга в Краснодарском крае
© Youtube канал " Краснодарские Известия"
Стоп-кадр видео пожара на рыболовецком судне в районе поселка Джубга в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Прокуроры проводят проверку по факту происшествия в акватории Черного моря в районе поселка Джубга в Краснодарском крае, где 11 августа после возгорания двигателя затонуло рыболовецкое судно, сообщает Южная транспортная прокуратура.
"Туапсинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту транспортного происшествия в акватории Черного моря в районе поселка Джубга… В настоящее время… проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет решен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что в воскресенье поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 километра от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло возгорание двигателя рыболовецкого судна. Позже судно затонуло, шесть рыбаков были спасены.
"В моторном отсеке катера произошел хлопок с последующим возгоранием. Судно в это время находилось на расстоянии около 300 метров от берега в районе Голубой бухты. Имеющимися на катере средствами пожаротушения и иными предпринятыми мерами потушить пожар на судне не удалось. Около 20.00 часов оно затонуло", - уточнили в прокуратуре.
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МЧСКраснодарский крайПроисшествия
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