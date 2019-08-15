Прокуратура проверяет инцидент с затонувшим на Кубани судном

"В моторном отсеке катера произошел хлопок с последующим возгоранием. Судно в это время находилось на расстоянии около 300 метров от берега в районе Голубой бухты. Имеющимися на катере средствами пожаротушения и иными предпринятыми мерами потушить пожар на судне не удалось. Около 20.00 часов оно затонуло", - уточнили в прокуратуре.