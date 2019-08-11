У берегов Кубани затонуло горящее рыболовецкое судно

СОЧИ, 11 июл - РИА Новости. Шесть рыбаков спасены с горящего рыболовецкого судна в Джубге, судно затонуло, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в акватории Черного моря, на удалении 1,5 километра от береговой линии поселка Джубга, причиной ЧП стало возгорание двигателя.

"На борту находилось шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами. Погибших и пострадавших нет... Судно затонуло", - говорится в сообщении.