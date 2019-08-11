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РИА Новости

У берегов Кубани затонуло горящее рыболовецкое судно

21:23, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоселок Джубга
Поселок Джубга
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Поселок Джубга. Архивное фото
СОЧИ, 11 июл - РИА Новости. Шесть рыбаков спасены с горящего рыболовецкого судна в Джубге, судно затонуло, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел в акватории Черного моря, на удалении 1,5 километра от береговой линии поселка Джубга, причиной ЧП стало возгорание двигателя.
"На борту находилось шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами. Погибших и пострадавших нет... Судно затонуло", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России производили дежурство с берега, к месту происшествия убыли подразделения КубаньСПАС.
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