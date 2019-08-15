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РИА Новости

В Минсельхозе оценят ущерб кукурузному полю из-за жесткой посадки А321

15:27 15.08.2019 (обновлено: 15:41 15.08.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья окажет помощь компании "Русмолоко", на чье кукурузное поле приземлился самолет А321 "Уральских авиалиний", после оценки ущерба, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, в четверг утром столкнулся со стаей чаек и совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, за медпомощью обратились 55 человек, среди них 17 детей.
"Мы с ними связались и сейчас подсчитываются затраты. Конечно (планируем – ред.)", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос, планирует ли министерство оказать помощь компании.
Уточнялось, что компания "Русмолоко" планирует после оценки ущерба восстановить это поле, сами посевы кукурузы застрахованы не были.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомАэропорт "Жуковский"Airbus A321Министерство сельского хозяйства РФМосковская областьПроисшествия
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