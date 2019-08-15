В Минсельхозе оценят ущерб кукурузному полю из-за жесткой посадки А321

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья окажет помощь компании "Русмолоко", на чье кукурузное поле приземлился самолет А321 "Уральских авиалиний", после оценки ущерба, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, в четверг утром столкнулся со стаей чаек и совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, за медпомощью обратились 55 человек, среди них 17 детей.

"Мы с ними связались и сейчас подсчитываются затраты. Конечно (планируем – ред.)", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос, планирует ли министерство оказать помощь компании.