Десятилетний чеченец отжался 4874 раза и установил новый рекорд

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Десятилетний житель Чеченской Республики Арби Якубов поставил рекорд по числу отжиманий в своей возрастной категории, сообщает портал "Грозный Информ".
Мальчик отжался от пола 4874 раза. Рекорд зарегистрировал главный редактор одной из Книг рекордов России Станислав Коненко.
По словам отца Арби, его сын занимается спортом с пяти лет и продолжит совершенствоваться.
В прошлом месяце стало известно о шестилетнем Рохиме Куриеве, который отжался от пола 4818 раз. Ему присвоили звание почетного жителя Чечни и назначили "охранником" главы республики Рамзана Кадырова.