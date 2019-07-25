В Чечне рассказали, что будет делать шестилетний "охранник" Кадырова

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал , что шестилетнему мальчику Магомеду-Эми Газиеву не придется работать охранником главы республики Рамзана Кадырова.

По его словам, ребенка одарили подарками, не возложив никаких обязанностей.

"Мальчик будет заниматься своими детскими играми, пока ему не надоест", – сообщил Умаров.

Министр надеется, что судьба мальчика сложится наилучшим образом.

"Мы желаем ему мирной профессии, чтобы он никогда в жизни не брал это оружие, чтобы направить на кого-то. Чтобы вся его воинственность, страсть к оружию закончилась этими играми", – сказал он.